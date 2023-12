Kotlin steigt im Programming Language Popularity Index von Tiobe auf

Die Sprache Kotlin, die als starker Gegner von Java bekannt ist und von Google für die Entwicklung mobiler Android-Apps empfohlen wird, ist im Tiobe-Index für Sprachpopularität stetig nach oben geklettert. Im November 2023 schaffte es Kotlin erfolgreich auf Platz 15 und zeigte vielversprechende Fortschritte.

Kotlin schaffte es im September erstmals in die Top 20 des Tiobe-Index und erhielt eine Bewertung von 0,9 %. Ein paar Monate später ist die Bewertung von Kotlin im November deutlich auf 1,15 % gestiegen. Im Vormonat sicherte sich Kotlin den 18. Platz.

Mehrere Faktoren tragen zum Aufwärtstrend von Kotlin im Sprachranking bei. Tiobe, ein Unternehmen, das für die Bereitstellung hochwertiger Softwaredienstleistungen bekannt ist, nennt Kotlins Kompatibilität mit Java und seine lobenswerte Anpassung an Android als wesentliche Gründe für seinen beschleunigten Aufstieg. Laut Paul Jansen, CEO von Tiobe, passt Kotlin auch gut zum anhaltenden Trend zu ausdrucksstarken Programmiersprachen. Diese Sprachen verfügen über ein robustes Typsystem und sind darauf ausgelegt, Nullzeiger-Ausnahmen zu vermeiden, die in der Codierungswelt häufige Probleme darstellen.

Angesichts dieser Attribute glaubt Jansen an das Potenzial von Kotlin, in die Top 10 vorzustoßen. Er äußerte seine Erwartungen und sagte: „Da alle Anzeichen auf Wachstum hindeuten, besteht kaum ein Zweifel daran, dass Kotlin eine Top-10-Position erreichen kann.“ Allerdings fügte er auch eine interessante Vermutung darüber hinzu, ob Kotlin jemals auf die ersten vier Plätze aufsteigen kann. Nur die Zeit wird zeigen, ob Kotlin solche Höhen erreichen kann.

Der Tiobe-Index leitet sein Ranking auf der Grundlage einer Gleichung ab, die die Anzahl qualifizierter Entwickler, Kurse und Drittanbieter weltweit für jede Sprache misst. Es analysiert Daten von mehreren Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo.

Im krassen Gegensatz dazu schnitt Kotlin im selben Monat im konkurrierenden Pypl Popularity of Programming Languages-Index nicht so gut ab. Die Ranking-Methodik von Pypl konzentriert sich auf die Häufigkeit der Suche nach Sprachlehrbüchern auf Google. Nach diesem System sicherte sich Kotlin mit einem Anteil von 1,76 % den 13. Platz, was einen leichten Rückgang gegenüber der Popularität des letzten Jahres darstellt.

Der anhaltende Aufstieg von Kotlin signalisiert einen aufregenden Wandel in der Programmierwelt. Und da Technologieplattformen wie AppMaster.io No-Code-Lösungen bereitstellen, die echte Backend-, Web- und Mobilanwendungen generieren, werden Entwickler weiterhin nach Sprachen wie Kotlin suchen, die leistungsstarke Funktionen mit benutzerfreundlicher Syntax bieten. Handelbar genug für eine anhaltende positive Umwälzung im Technologiesektor.