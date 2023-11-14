Kotlin, Tiobe'nin Programlama Dili Popülerlik Endeksi'nde Yükseliyor

Java'nın güçlü bir düşmanı olarak bilinen ve Android mobil uygulama geliştirme için Google tarafından savunulan Kotlin'in dili, Tiobe'nin dil popülerliği endeksinde istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Kasım 2023'te Kotlin umut verici bir ilerleme göstererek başarıyla 15. sıraya yükseldi.

Kotlin ilk olarak Eylül ayında Tiobe Endeksi'nde ilk 20'ye girdi ve %0,9 puan aldı. Birkaç ay ileri sardığımızda Kotlin'in notu bu Kasım ayında %1,15'e büyük bir sıçrama kaydetti. Geçtiğimiz ay Kotlin'in 18. sırayı almasına tanık olduk.

Kotlin'in dil sıralamasındaki yükselişine çeşitli faktörler katkıda bulunuyor. Yazılım kalitesinde hizmet vermesiyle tanınan Tiobe, Kotlin'in bu hızlı yükselişinin önemli nedenleri arasında, Kotlin'in Java uyumluluğu ve Android'e övgüye değer bir uyum göstermesini belirtiyor. Tiobe CEO'su Paul Jansen'e göre Kotlin aynı zamanda etkileyici programlama dillerine yönelik devam eden trendle de iyi uyum sağlıyor. Bu diller sağlam bir sistemle gelir ve kodlama dünyasında sık karşılaşılan sorunlardan biri olan boş işaretçi istisnalarını atlatmak için tasarlanmıştır.

Jansen, isminin bu özellikleriyle Kotlin'in ilk 10'a girme potansiyeline inanıyor. Beklentilerini şöyle dile getirdi: 'Tüm işaretler büyümeye işaret ederken, Kotlin'in ilk 10'a girebileceğine dair pek şüphe yok.' Ancak Kotlin'in ilk dört sıraya yükselip yükselemeyeceğine dair ilgi çekici bir varsayımı da ekledi. Kotlin'in bu kadar yükseklere ulaşıp ulaşamayacağını yalnızca zaman gösterecek.

Tiobe Endeksi, sıralamasını her dil için dünya çapında yetenekli geliştiricilerin, kursların ve üçüncü taraf satıcıların sayısını ölçen bir denkleme dayanarak elde ediyor. Google, Bing ve Yahoo gibi birden fazla arama motorundan gelen verileri analiz eder.

Tam tersine, Kotlin aynı ay içinde rakip Pypl Programlama Dilleri Popülerliği endeksinde de başarılı olamadı. Pypl'in sıralama metodolojisi, Google'da dil eğitimi aramalarının sıklığına odaklanır. Bu sisteme göre Kotlin, geçen yılın popülaritesinden hafif bir düşüş göstererek %1,76'lık payla 13. sırayı aldı.

Kotlin'in devam eden yükselişi programlama dünyasında heyecan verici bir değişime işaret ediyor. Gerçek arka uç, web ve mobil uygulamalar üreten kodsuz çözümler sunan AppMaster.io gibi teknoloji platformlarıyla geliştiriciler, Kotlin gibi kullanıcı dostu sözdizimi ile güçlü yetenekler sunan dilleri aramaya devam edecek. Teknoloji sektöründe devam eden pozitif bozulma için yeterince ticarete açık.