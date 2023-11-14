Kotlin возглавил рейтинг популярности языка программирования Tiobe

Язык Kotlin, известный как сильный противник Java и поддерживаемый Google для разработки мобильных приложений для Android, неуклонно поднимается в рейтинге популярности языка Тиобе. В ноябре 2023 года Kotlin успешно поднялся на 15-е место, показав многообещающий прогресс.

Kotlin впервые вошел в топ-20 индекса Tiobe в сентябре, получив рейтинг 0,9%. Перенесемся на пару месяцев вперед: в ноябре этого года рейтинг Kotlin значительно подскочил до 1,15%. В прошлом месяце Котлин занял 18-е место.

Несколько факторов способствуют восходящему росту Kotlin в языковом рейтинге. Tiobe, компания, известная предоставлением услуг по обеспечению качества программного обеспечения, упоминает совместимость Kotlin с Java и его похвальную совместимость с Android среди важных причин его быстрого роста. По словам Пола Янсена, генерального директора Tiobe, Kotlin также хорошо соответствует продолжающейся тенденции к выразительным языкам программирования. Эти языки имеют надежную систему типов и предназначены для предотвращения исключений нулевых указателей, которые являются распространенными болями в мире кодирования.

Благодаря этим атрибутам своего названия Янсен верит в потенциал Kotlin пробиться в топ-10. Он выразил свои ожидания, сказав: «Несмотря на все признаки, указывающие на рост, нет никаких сомнений в том, что Kotlin может достичь позиции в топ-10». Однако он также добавил интригующую гипотезу о том, сможет ли Kotlin когда-нибудь подняться на первые четыре позиции. Только время покажет, сможет ли Котлин достичь таких высот.

Индекс Тиобе рассчитывает свой рейтинг на основе уравнения, которое измеряет количество квалифицированных разработчиков, курсов и сторонних поставщиков во всем мире для каждого языка. Он анализирует данные из нескольких поисковых систем, таких как Google, Bing и Yahoo.

В отличие от этого, Kotlin не показал таких хороших результатов в конкурирующем индексе популярности языков программирования Pypl в том же месяце. Методология ранжирования Pypl основана на частоте поиска языковых учебных пособий в Google. По этой системе Kotlin занял 13-е место с долей 1,76%, показав небольшой спад по сравнению с прошлогодней популярностью.

Продолжающийся рост популярности Kotlin сигнализирует о захватывающих изменениях в мире программирования. А поскольку такие технологические платформы, как AppMaster.io, предоставляют решения без написания кода , позволяющие создавать реальные серверные, веб- и мобильные приложения, разработчики будут продолжать искать такие языки, как Kotlin, которые предлагают мощные возможности с удобным для пользователя синтаксисом. Достаточно торгуем, чтобы продолжать позитивные изменения в технологическом секторе.