🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kotlin возглавил рейтинг популярности языка программирования Tiobe

14, нояб. 2023
Kotlin возглавил рейтинг популярности языка программирования Tiobe

Язык Kotlin, известный как сильный противник Java и поддерживаемый Google для разработки мобильных приложений для Android, неуклонно поднимается в рейтинге популярности языка Тиобе. В ноябре 2023 года Kotlin успешно поднялся на 15-е место, показав многообещающий прогресс.

Kotlin впервые вошел в топ-20 индекса Tiobe в сентябре, получив рейтинг 0,9%. Перенесемся на пару месяцев вперед: в ноябре этого года рейтинг Kotlin значительно подскочил до 1,15%. В прошлом месяце Котлин занял 18-е место.

Несколько факторов способствуют восходящему росту Kotlin в языковом рейтинге. Tiobe, компания, известная предоставлением услуг по обеспечению качества программного обеспечения, упоминает совместимость Kotlin с Java и его похвальную совместимость с Android среди важных причин его быстрого роста. По словам Пола Янсена, генерального директора Tiobe, Kotlin также хорошо соответствует продолжающейся тенденции к выразительным языкам программирования. Эти языки имеют надежную систему типов и предназначены для предотвращения исключений нулевых указателей, которые являются распространенными болями в мире кодирования.

Благодаря этим атрибутам своего названия Янсен верит в потенциал Kotlin пробиться в топ-10. Он выразил свои ожидания, сказав: «Несмотря на все признаки, указывающие на рост, нет никаких сомнений в том, что Kotlin может достичь позиции в топ-10». Однако он также добавил интригующую гипотезу о том, сможет ли Kotlin когда-нибудь подняться на первые четыре позиции. Только время покажет, сможет ли Котлин достичь таких высот.

Индекс Тиобе рассчитывает свой рейтинг на основе уравнения, которое измеряет количество квалифицированных разработчиков, курсов и сторонних поставщиков во всем мире для каждого языка. Он анализирует данные из нескольких поисковых систем, таких как Google, Bing и Yahoo.

В отличие от этого, Kotlin не показал таких хороших результатов в конкурирующем индексе популярности языков программирования Pypl в том же месяце. Методология ранжирования Pypl основана на частоте поиска языковых учебных пособий в Google. По этой системе Kotlin занял 13-е место с долей 1,76%, показав небольшой спад по сравнению с прошлогодней популярностью.

Продолжающийся рост популярности Kotlin сигнализирует о захватывающих изменениях в мире программирования. А поскольку такие технологические платформы, как AppMaster.io, предоставляют решения без написания кода , позволяющие создавать реальные серверные, веб- и мобильные приложения, разработчики будут продолжать искать такие языки, как Kotlin, которые предлагают мощные возможности с удобным для пользователя синтаксисом. Достаточно торгуем, чтобы продолжать позитивные изменения в технологическом секторе.

Похожие статьи

Новый координатор парсеров в преддверии запуска Ruby 3.3.0
date 13, дек. 2023
Новый координатор парсеров в преддверии запуска Ruby 3.3.0
Ruby 3.3.0, предстоящее дополнение к широко известному динамическому языку, может похвастаться новым синтаксическим анализатором и сейчас вступил в фазу кандидата на выпуск.
Development Updates
Microsoft Learn представляет курс по искусственному интеллекту, предназначенный для начинающих предпринимателей
date 13, дек. 2023
Microsoft Learn представляет курс по искусственному интеллекту, предназначенный для начинающих предпринимателей
Microsoft Learn представила новую программу «Генераторный искусственный интеллект для новаторов» в рамках серии стартовых проектов по искусственному интеллекту.
AI Entrepreneurship
Adobe представляет Spectrum 2: обновленную систему дизайна для разнообразной базы пользователей
date 12, дек. 2023
Adobe представляет Spectrum 2: обновленную систему дизайна для разнообразной базы пользователей
Последняя новинка Adobe, Spectrum 2, призвана повысить свою привлекательность, добавив ярких красок в будущее своих приложений.
Design Web App
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь