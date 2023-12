Kotlin rośnie w indeksie popularności języków programowania Tiobe

Język Kotlin, znany z tego, że jest silnym przeciwnikiem Javy i popierany przez Google do tworzenia aplikacji mobilnych na Androida, stale wspina się po rankingach popularności języka Tiobe. W listopadzie 2023 roku Kotlin z sukcesem dotarł na 15. pozycję, wykazując obiecujący postęp.

We wrześniu Kotlin po raz pierwszy znalazł się w pierwszej dwudziestce indeksu Tiobe, uzyskując rating na poziomie 0,9%. Kilka miesięcy później rating Kotlina zaobserwował w listopadzie znaczny wzrost do 1,15%. W poprzednim miesiącu Kotlin zajął 18. miejsce.

Na wzrost pozycji Kotlina w rankingu językowym wpływa kilka czynników. Tiobe, firma znana ze świadczenia usług związanych z jakością oprogramowania, jako główne powody przyspieszonego rozwoju Kotlina wymienia kompatybilność Kotlina z Javą i jego godne pochwały przystosowanie do systemu Android. Według Paula Jansena, dyrektora generalnego Tiobe, Kotlin również dobrze wpisuje się w trwający trend w kierunku ekspresyjnych języków programowania. Języki te mają solidny system typów i zostały zaprojektowane tak, aby unikać wyjątków dotyczących wskaźników zerowych, które są częstymi problemami w świecie kodowania.

Dzięki tym cechom nazwy Jansen wierzy w potencjał Kotlina do przebicia się do pierwszej dziesiątki. Wyraził swoje oczekiwania, mówiąc: „Biorąc pod uwagę wszystkie oznaki wzrostu, nie ma wątpliwości, że Kotlin może dotrzeć do pierwszej dziesiątki”. Dodał jednak także intrygującą hipotezę, czy Kotlinowi uda się kiedykolwiek wspiąć na cztery czołowe pozycje. Tylko czas pokaże, czy Kotlinowi uda się osiągnąć takie wyżyny.

Indeks Tiobe ustala swój ranking na podstawie równania, które mierzy liczbę wykwalifikowanych programistów, kursów i dostawców zewnętrznych na całym świecie dla każdego języka. Analizuje dane z wielu wyszukiwarek, takich jak Google, Bing i Yahoo.

Dla kontrastu, Kotlin nie wypadł tak dobrze w konkurencyjnym indeksie popularności języków programowania Pypl w tym samym miesiącu. Metodologia rankingu Pypl koncentruje się na częstotliwości wyszukiwań samouczków językowych w Google. Według tego systemu Kotlin zajął 13. miejsce z udziałem na poziomie 1,76%, co oznacza niewielki spadek popularności w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ciągły rozwój Kotlina sygnalizuje ekscytującą zmianę w świecie programowania. A dzięki platformom technologicznym takim jak AppMaster.io zapewniającym rozwiązania niewymagające kodu , które generują prawdziwe aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, programiści będą w dalszym ciągu poszukiwać języków takich jak Kotlin, które oferują duże możliwości i przyjazną dla użytkownika składnię. Wystarczająco zbywalny, aby zapewnić dalsze pozytywne zakłócenia w sektorze technologii.