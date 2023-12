Kotlin sale nell'indice di popolarità dei linguaggi di programmazione di Tiobe

Il linguaggio di Kotlin, noto per essere un forte avversario di Java e sostenuto da Google per lo sviluppo di app mobili Android, ha scalato costantemente le classifiche nell'indice di Tiobe per la popolarità del linguaggio. Nel novembre 2023, Kotlin è arrivato con successo alla 15a posizione, mostrando progressi promettenti.

Kotlin è entrato per la prima volta nella top 20 dell'indice Tiobe a settembre, guadagnando un rating dello 0,9%. Dopo un paio di mesi, il rating di Kotlin ha registrato un notevole balzo all'1,15% questo novembre. Il mese precedente Kotlin si era assicurato il 18° posto.

Diversi fattori contribuiscono alla traiettoria ascendente di Kotlin nella classifica linguistica. Tiobe, una società nota per la fornitura di servizi software di qualità, menziona la compatibilità di Kotlin con Java e il suo lodevole adattamento ad Android tra le ragioni principali della sua ascesa accelerata. Secondo Paul Jansen, CEO di Tiobe, Kotlin si allinea bene anche con la tendenza in corso verso linguaggi di programmazione espressivi. Questi linguaggi sono dotati di un sistema di tipi robusto e sono progettati per evitare le eccezioni del puntatore nullo, che sono punti critici comuni nel mondo della codifica.

Con questi attributi nel suo nome, Jansen crede nel potenziale di Kotlin di entrare nella top 10. Ha espresso le sue aspettative, dicendo: "Con tutti i segnali che indicano una crescita, non ci sono dubbi che Kotlin possa raggiungere una posizione nella top 10". Tuttavia, ha anche aggiunto un’interessante congettura sulla possibilità che Kotlin possa mai raggiungere le prime quattro posizioni. Solo il tempo dirà se Kotlin potrà raggiungere tali vette.

L'indice Tiobe ricava la sua classifica in base a un'equazione che misura il numero di sviluppatori, corsi e fornitori di terze parti qualificati a livello globale per ciascuna lingua. Analizza i dati di più motori di ricerca, come Google, Bing e Yahoo.

In netto contrasto, Kotlin non si è comportato altrettanto bene nell’indice Pypl sulla popolarità dei linguaggi di programmazione nello stesso mese. La metodologia di classificazione di Pypl è incentrata sulla frequenza delle ricerche di tutorial linguistici su Google. Secondo questo sistema Kotlin si è assicurato il 13° posto con una quota dell'1,76%, mostrando un leggero calo rispetto alla popolarità dell'anno scorso.

La continua ascesa di Kotlin segnala un cambiamento entusiasmante nel mondo della programmazione. E con piattaforme tecnologiche come AppMaster.io che forniscono soluzioni senza codice in grado di generare reali applicazioni backend, web e mobili, gli sviluppatori continueranno a cercare linguaggi come Kotlin che offrano potenti funzionalità con una sintassi intuitiva. Sufficientemente negoziabile per un continuo cambiamento positivo nel settore tecnologico.