Kotlin stijgt in de populariteitsindex van Tiobe

De taal van Kotlin, bekend als een sterke tegenstander van Java en bepleit door Google voor de ontwikkeling van mobiele Android-apps, is gestaag gestegen in de ranglijst van Tiobe voor taalpopulariteit. In november 2023 bereikte Kotlin met succes de 15e positie, wat veelbelovende vooruitgang liet zien.

Kotlin brak in september voor het eerst door in de top 20 van de Tiobe Index en behaalde een rating van 0,9%. Als we een paar maanden vooruitspoelen, is de rating van Kotlin in november aanzienlijk gestegen naar 1,15%. De maand ervoor was Kotlin getuige van het veiligstellen van de 18e plaats.

Verschillende factoren dragen bij aan de stijgende lijn van Kotlin op de taalranglijst. Tiobe, een bedrijf dat bekend staat om het leveren van diensten van softwarekwaliteit, noemt de compatibiliteit van Kotlin met Java en de lovenswaardige accommodatie voor Android als een van de belangrijkste redenen voor de versnelde opkomst. Volgens Paul Jansen, CEO van Tiobe, sluit Kotlin ook goed aan bij de aanhoudende trend naar expressieve programmeertalen. Deze talen worden geleverd met een robuust typesysteem en zijn ontworpen om null pointer-uitzonderingen te omzeilen, wat veelvoorkomende pijnpunten zijn in de codeerwereld.

Met deze eigenschappen op zijn naam gelooft Jansen in het potentieel van Kotlin om door te breken in de top 10. Hij uitte zijn verwachtingen en zei: 'Nu alle tekenen wijzen op groei, bestaat er weinig twijfel dat Kotlin een top 10-positie kan bereiken.' Hij voegde er echter ook een intrigerend vermoeden aan toe over de vraag of Kotlin ooit naar de top vier kan stijgen. Alleen de tijd zal leren of Kotlin zulke hoogten kan bereiken.

De Tiobe Index ontleent zijn rangschikking op basis van een vergelijking die het aantal bekwame ontwikkelaars, cursussen en externe leveranciers wereldwijd voor elke taal meet. Het analyseert gegevens van meerdere zoekmachines, zoals Google, Bing en Yahoo.

In schril contrast hiermee deed Kotlin het in dezelfde maand niet zo goed in de concurrerende Pypl Popularity of Programming Languages-index. De rankingmethodologie van Pypl draait om de frequentie van zoekopdrachten naar taaltutorials op Google. Volgens dit systeem verzekerde Kotlin zich van de 13e plek met een aandeel van 1,76%, wat een lichte daling betekent ten opzichte van de populariteit van vorig jaar.

De voortdurende opkomst van Kotlin luidt een opwindende verschuiving in de programmeerwereld in. En nu technologieplatforms als AppMaster.io oplossingen zonder code bieden die echte backend-, web- en mobiele applicaties genereren, zullen ontwikkelaars blijven zoeken naar talen als Kotlin die sterke mogelijkheden bieden met gebruiksvriendelijke syntaxis. Verhandelbaar genoeg voor aanhoudende positieve ontwrichting binnen de technologiesector.