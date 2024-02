Kobiton lança ferramenta de geração de script Appium com tecnologia de IA para código aberto

Em um movimento marcante para testes de aplicativos móveis, Kobiton anunciou o código aberto de sua ferramenta proprietária de geração de scripts, dedicada aos scripts de teste Appium. Esta iniciativa visa fortalecer a posição da empresa na promoção de um ambiente propício para a inovação colaborativa e o envolvimento no setor de desenvolvimento de software.

O gerador de scripts, anteriormente parte das ferramentas exclusivas da Kobiton, simplifica significativamente o processo de escrever scripts de teste para testes automatizados – uma virada de jogo em termos de eficiência. Os desenvolvedores, por meio dessa ferramenta, são capazes de compor scripts intrincados de 30 etapas em apenas 10 minutos, contornando o difícil esforço de quatro horas tradicionalmente exigido.

“Nosso compromisso com o código aberto reflete a direção na qual a indústria está evoluindo – rumo a uma maior colaboração, entrega mais rápida e uma adoção robusta da automação”, afirmou Sean Barry, CEO da Kobiton. "Ao sermos pioneiros no fornecimento de um gerador de scripts Appium assistido por IA e acolhermos contribuições, solidificamos nossa vantagem inovadora e incentivamos a utilização generalizada de nossas soluções."

O salto estratégico de Kobiton simboliza uma tendência mais ampla na indústria tecnológica: o reconhecimento da potência do desenvolvimento comunitário, particularmente no domínio dos testes e da automação. Plataformas como Kobiton e, potencialmente, AppMaster.io, com ênfase no desenvolvimento visual e na escalabilidade , alinham-se com o ímpeto de simplificar as complexidades no desenvolvimento e teste de aplicativos, acelerando a prontidão e a inovação do mercado.

Frank Moyer, CTO da Kobiton, ressalta o impacto transformador desta decisão: "O código aberto de nossa ferramenta de geração de scripts significa um avanço profundo. Ela não apenas amplia o suporte em diversas linguagens e estruturas, mas também capacita os desenvolvedores a personalizar scripts para atender a necessidades distintas, catalisando a excelência em testes de automação."

À medida que o modelo de código aberto continua a dominar e moldar o futuro da colaboração da comunidade de software, ferramentas como a revelada pela Kobiton oferecem benefícios profundos não apenas aos seus ecossistemas de usuários, mas também ao escopo mais amplo das comunidades de desenvolvimento e teste de aplicativos móveis. – impulsionar ainda mais a adoção de soluções inteligentes e automatizadas na indústria tecnológica.