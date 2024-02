Als mijlpaal voor het testen van mobiele applicaties heeft Kobiton de open source aangekondigd van zijn eigen tool voor het genereren van scripts, speciaal voor Appium testscripts. Dit initiatief is bedoeld om de houding van het bedrijf te versterken ten aanzien van het bevorderen van een omgeving die rijp is voor gezamenlijke innovatie en betrokkenheid binnen de softwareontwikkelingssector.

De scriptgenerator, voorheen onderdeel van de exclusieve tools van Kobiton, vereenvoudigt het proces van het schrijven van testscripts voor geautomatiseerd testen aanzienlijk – een gamechanger op het gebied van efficiëntie. Ontwikkelaars zouden via deze tool ingewikkelde scripts van 30 stappen kunnen samenstellen binnen slechts 10 minuten, waarmee ze de enorme inspanning van vier uur die traditioneel vereist is, kunnen omzeilen.

“Onze toewijding aan open source weerspiegelt de richting waarin de industrie zich ontwikkelt – naar meer samenwerking, snellere levering en een robuuste omarming van automatisering”, aldus Sean Barry, CEO van Kobiton. "Door te pionieren met de levering van een AI-ondersteunde Appium scriptgenerator en door bijdragen te verwelkomen, versterken we onze innovatieve voorsprong en stimuleren we een wijdverbreid gebruik van onze oplossingen."

De strategische sprong van Kobiton staat symbool voor een grotere trend in de technologie-industrie: het erkennen van de potentie van gemeenschappelijke ontwikkeling, vooral op het gebied van testen en automatisering. Platformen als Kobiton, en mogelijk AppMaster.io, sluiten met hun nadruk op visuele ontwikkeling en schaalbaarheid aan bij de impuls om de complexiteit van de ontwikkeling en het testen van applicaties te stroomlijnen, waardoor de marktgereedheid en innovatie worden versneld.

Frank Moyer, CTO van Kobiton, onderstreept de transformerende impact van deze beslissing: "Het open sourcen van onze tool voor het genereren van scripts betekent een diepgaande vooruitgang. Het verbreedt niet alleen de ondersteuning over verschillende talen en raamwerken, maar stelt ontwikkelaars ook in staat om scripts aan te passen aan onderscheidende behoeften. het katalyseren van excellentie in automatiseringstesten."

Terwijl het open-sourcemodel de toekomst van de samenwerking tussen softwaregemeenschappen blijft domineren en vormgeven, bieden tools zoals die van Kobiton diepgaande voordelen, niet alleen voor hun gebruikersecosystemen, maar ook voor de bredere reikwijdte van de gemeenschap voor het ontwikkelen en testen van mobiele apps. – het verder stimuleren van de acceptatie van intelligente, geautomatiseerde oplossingen binnen de technische industrie.