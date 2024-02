Kobiton lance un outil de génération de scripts Appium basé sur l'IA en Open Source

Dans une démarche historique pour les tests d'applications mobiles, Kobiton a annoncé l'open source de son outil propriétaire de génération de scripts, dédié aux scripts de test Appium. Cette initiative devrait renforcer la position de l'entreprise visant à favoriser un environnement propice à l'innovation collaborative et à l'engagement au sein du secteur du développement de logiciels.

Le générateur de scripts, qui faisait auparavant partie des outils exclusifs de Kobiton, simplifie considérablement le processus d'écriture de scripts de test pour les tests automatisés – ce qui change la donne en termes d'efficacité. Grâce à cet outil, les développeurs seraient capables de composer des scripts complexes en 30 étapes en seulement 10 minutes, évitant ainsi l'effort intimidant de quatre heures traditionnellement requis.

« Notre engagement en faveur de l'open source reflète la direction dans laquelle le secteur évolue : vers une plus grande collaboration, une livraison plus rapide et une adoption robuste de l'automatisation », a déclaré Sean Barry, PDG de Kobiton. « En étant pionniers dans la fourniture d'un générateur de scripts Appium assisté par IA et en accueillant les contributions, nous consolidons notre avance en matière d'innovation et encourageons une utilisation généralisée de nos solutions. »

Le saut stratégique de Kobiton est symbolique d'une tendance plus large dans l'industrie technologique : reconnaître la puissance du développement communautaire, en particulier dans le domaine des tests et de l'automatisation. Des plates-formes telles que Kobiton, et potentiellement AppMaster.io, qui mettent l'accent sur le développement visuel et l'évolutivité , s'alignent sur la volonté de rationaliser les complexités du développement et des tests d'applications, accélérant ainsi la préparation au marché et l'innovation.

Frank Moyer, CTO de Kobiton, souligne l'impact transformateur de cette décision : « L'open source de notre outil de génération de scripts représente une avancée majeure. Cela élargit non seulement la prise en charge à divers langages et frameworks, mais permet également aux développeurs de personnaliser les scripts pour répondre à des besoins distinctifs. catalysant l'excellence dans les tests d'automatisation.

Alors que le modèle open source continue de dominer et de façonner l'avenir de la collaboration entre communautés logicielles, des outils comme celui dévoilé par Kobiton offrent de profonds avantages non seulement à leurs écosystèmes d'utilisateurs, mais également à l'ensemble plus large des communautés de développement et de test d'applications mobiles. – propulsant davantage l’adoption de solutions intelligentes et automatisées au sein de l’industrie technologique.