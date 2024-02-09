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Kobiton تطلق أداة إنشاء نصوص Appium المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح المصدر

Feb 09, 2024
Kobiton تطلق أداة إنشاء نصوص Appium المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح المصدر

في خطوة تاريخية لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول، أعلنت Kobiton عن المصدر المفتوح لأداة إنشاء النصوص البرمجية الخاصة بها، والمخصصة لنصوص اختبار Appium. تم إعداد هذه المبادرة لتعزيز موقف الشركة بشأن تعزيز بيئة مناسبة للابتكار التعاوني والمشاركة في قطاع تطوير البرمجيات.

يعمل منشئ البرامج النصية، الذي كان في السابق جزءًا من أدوات Kobiton الحصرية، على تبسيط عملية كتابة نصوص الاختبار للاختبار الآلي بشكل كبير - وهو ما يغير قواعد اللعبة من حيث الكفاءة. يُقال إن المطورين، من خلال هذه الأداة، قادرون على إنشاء نصوص معقدة مكونة من 30 خطوة في غضون 10 دقائق فقط، متجاوزين الجهد الشاق الذي يستغرق أربع ساعات والذي يتطلبه تقليديًا.

صرح شون باري، الرئيس التنفيذي لشركة Kobiton ، قائلاً: "إن التزامنا بالمصادر المفتوحة يعكس الاتجاه الذي تتطور فيه الصناعة - نحو تعاون أكبر، وتسليم أسرع، واحتضان قوي للأتمتة". "من خلال الريادة في تقديم منشئ نصوص Appium بمساعدة الذكاء الاصطناعي والترحيب بالمساهمات، فإننا نعزز قدرتنا المبتكرة ونشجع الاستخدام الواسع النطاق لحلولنا."

تعد قفزة Kobiton الإستراتيجية رمزًا لاتجاه أكبر في صناعة التكنولوجيا: الاعتراف بفعالية التنمية المجتمعية، لا سيما في مجال الاختبار والأتمتة. وتتوافق منصات مثل Kobiton ، وربما AppMaster ، مع تركيزها على التطوير المرئي وقابلية التوسع ، مع الزخم لتبسيط التعقيدات في تطوير التطبيقات واختبارها، وتسريع جاهزية السوق والابتكار.

يؤكد Frank Moyer ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في Kobiton ، على التأثير التحويلي لهذا القرار: "إن المصدر المفتوح لأداة إنشاء النصوص البرمجية الخاصة بنا يدل على تقدم عميق. فهو لا يوسع الدعم عبر اللغات والأطر المتنوعة فحسب، بل يمكّن المطورين أيضًا من تخصيص البرامج النصية لتناسب الاحتياجات المميزة، تحفيز التميز في اختبار الأتمتة."

مع استمرار النموذج مفتوح المصدر في السيطرة على مستقبل التعاون في مجتمع البرمجيات وتشكيله، فإن أدوات مثل تلك التي كشفت عنها Kobiton تقدم فائدة عميقة ليس فقط للأنظمة البيئية لمستخدميها ولكن أيضًا للنطاق الأوسع لمجتمعات تطوير واختبار تطبيقات الهاتف المحمول. - تعزيز اعتماد الحلول الذكية والآلية في صناعة التكنولوجيا.

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