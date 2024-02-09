Kobiton 开源人工智能驱动的 Appium 脚本生成工具

Kobiton宣布开源其专用于Appium测试脚本的专有脚本生成工具，这是移动应用程序测试的一个里程碑式举措。这一举措旨在巩固公司在软件开发领域营造一个适合协作创新和参与的成熟环境的立场。

脚本生成器以前是Kobiton专有工具的一部分，它显着简化了为自动化测试编写测试脚本的过程，这在效率方面是一个改变游戏规则的因素。据报道，通过该工具，开发人员能够在短短 10 分钟内编写出复杂的 30 个步骤的脚本，从而绕过了传统上所需的 4 个小时的艰巨工作。

Kobiton首席执行官 Sean Barry 表示：“我们对开源的承诺反映了行业发展的方向——加强协作、加快交付速度以及大力拥抱自动化。” “通过率先提供人工智能辅助的Appium脚本生成器并欢迎贡献，我们巩固了我们的创新优势并鼓励广泛使用我们的解决方案。”

Kobiton的战略飞跃象征着科技行业的一个更大趋势：承认公共发展的潜力，特别是在测试和自动化领域。像Kobiton和潜在的AppMaster.io 这样的平台，重点关注可视化开发和可扩展性，符合简化应用程序开发和测试复杂性的动力，加速市场准备和创新。

Kobiton首席技术官Frank Moyer强调了这一决定的变革性影响：“开源我们的脚本生成工具标志着一项深远的进步。它不仅扩大了对不同语言和框架的支持，还使开发人员能够自定义脚本以满足独特的需求，促进自动化测试的卓越发展。”

随着开源模式继续主导并塑造软件社区协作的未来， Kobiton推出的工具不仅为其用户生态系统带来了深远的好处，而且还为更广泛的移动应用程序开发和测试社区带来了深远的好处– 进一步推动科技行业内智能、自动化解决方案的采用。