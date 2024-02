Kobiton rilascia in open source lo strumento di generazione di script Appium basato sull'intelligenza artificiale

Con una mossa fondamentale per il test delle applicazioni mobili, Kobiton ha annunciato l'open source del suo strumento proprietario di generazione di script, dedicato agli script di test Appium. Questa iniziativa è destinata a rafforzare la posizione dell'azienda nel promuovere un ambiente maturo per l'innovazione collaborativa e l'impegno nel settore dello sviluppo software.

Il generatore di script, in precedenza parte degli strumenti esclusivi di Kobiton, semplifica notevolmente il processo di scrittura di script di test per test automatizzati: un punto di svolta in termini di efficienza. Si dice che gli sviluppatori, attraverso questo strumento, siano in grado di comporre intricati script di 30 passaggi in un mero arco di 10 minuti, aggirando lo scoraggiante sforzo di quattro ore tradizionalmente richiesto.

"Il nostro impegno verso l'open source rispecchia la direzione in cui il settore si sta evolvendo: verso una maggiore collaborazione, consegne più rapide e un forte abbraccio all'automazione", ha affermato Sean Barry, CEO di Kobiton. "Siamo pionieri nella fornitura di un generatore di script Appium assistito dall'intelligenza artificiale e accogliamo con favore i contributi, consolidiamo il nostro vantaggio innovativo e incoraggiamo l'utilizzo diffuso delle nostre soluzioni."

Il salto strategico di Kobiton è il simbolo di una tendenza più ampia nel settore tecnologico: riconoscere la potenza dello sviluppo comunitario, in particolare nel campo dei test e dell’automazione. Piattaforme come Kobiton e potenzialmente AppMaster.io, con la loro enfasi sullo sviluppo visivo e sulla scalabilità , si allineano con l'impulso di semplificare le complessità nello sviluppo e nel test delle applicazioni, accelerando la preparazione e l'innovazione del mercato.

Frank Moyer, CTO di Kobiton, sottolinea l'impatto trasformativo di questa decisione: "L'open source del nostro strumento di generazione di script rappresenta un profondo progresso. Non solo amplia il supporto tra diversi linguaggi e framework, ma consente anche agli sviluppatori di personalizzare gli script per soddisfare esigenze specifiche, catalizzare l'eccellenza nei test di automazione."

Mentre il modello open source continua a dominare e modellare il futuro della collaborazione delle comunità software, strumenti come quello presentato da Kobiton offrono profondi vantaggi non solo agli ecosistemi degli utenti ma anche all’ambito più ampio delle comunità di sviluppo e test di app mobili. – promuovere ulteriormente l’adozione di soluzioni intelligenti e automatizzate nel settore tecnologico.