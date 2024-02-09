Kobiton, Açık Kaynak için Yapay Zeka Destekli Appium Komut Dosyası Oluşturma Aracını Yayınladı

Kobiton mobil uygulama testleri için çığır açan bir hamle yaparak, Appium test komut dosyalarına özel, özel komut dosyası oluşturma aracının açık kaynak olarak kullanıldığını duyurdu. Bu girişim, şirketin yazılım geliştirme sektöründe işbirlikçi inovasyon ve katılım için olgunlaşmış bir ortamı teşvik etme konusundaki duruşunu güçlendirmek üzere hazırlandı.

Daha önce Kobiton özel araçlarının bir parçası olan komut dosyası oluşturucu, otomatik testler için test komut dosyaları yazma sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor; bu, verimlilik açısından oyunun kurallarını değiştiriyor. Geliştiricilerin, bu araç aracılığıyla, geleneksel olarak gereken dört saatlik göz korkutucu çabayı atlayarak, yalnızca 10 dakikalık bir süre içinde 30 adımlık karmaşık komut dosyaları oluşturabildikleri bildiriliyor.

Kobiton CEO'su Sean Barry, "Açık kaynağa olan bağlılığımız, sektörün daha fazla iş birliğine, daha hızlı teslimata ve otomasyonun güçlü bir şekilde benimsenmesine doğru geliştiği yönü yansıtıyor" dedi. "Yapay zeka destekli bir Appium komut dosyası oluşturucusunun sunulmasına öncülük ederek ve katkıları memnuniyetle karşılayarak, yenilikçi gücümüzü güçlendiriyor ve çözümlerimizin yaygın kullanımını teşvik ediyoruz."

Kobiton stratejik atılımı, teknoloji endüstrisindeki daha büyük bir eğilimin simgesidir: özellikle test ve otomasyon alanında toplumsal kalkınmanın gücünün kabul edilmesi. Kobiton ve potansiyel olarak AppMaster.io gibi platformlar, görsel geliştirme ve ölçeklenebilirliğe vurgu yaparak, uygulama geliştirme ve test etmedeki karmaşıklıkları düzene koyma ve pazar hazırlığını ve yenilikçiliği hızlandırma dürtüsüne uyum sağlar.

Kobiton CTO'su Frank Moyer, bu kararın dönüştürücü etkisinin altını çiziyor: "Komut dosyası oluşturma aracımızı açık kaynak olarak kullanmak derin bir ilerleme anlamına geliyor. Yalnızca çeşitli diller ve çerçeveler arasındaki desteği genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda geliştiricilere komut dosyalarını farklı ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirme yetkisi veriyor. otomasyon testlerinde mükemmelliği katalize ediyor."

Açık kaynak modeli, yazılım topluluğu işbirliğinin geleceğine hakim olmaya ve onu şekillendirmeye devam ederken, Kobiton tarafından tanıtılana benzer araçlar yalnızca kullanıcı ekosistemlerine değil, aynı zamanda mobil uygulama geliştirme ve test topluluklarının daha geniş kapsamına da derin faydalar sunuyor. – teknoloji endüstrisinde akıllı, otomatik çözümlerin benimsenmesini daha da teşvik etmek.