В качестве знакового шага в области тестирования мобильных приложений Kobiton объявила об открытии исходного кода своего собственного инструмента создания сценариев, предназначенного для тестовых сценариев Appium. Эта инициатива призвана укрепить позицию компании по созданию среды, созревшей для совместных инноваций и взаимодействия в секторе разработки программного обеспечения.

Генератор сценариев, ранее входивший в состав эксклюзивных инструментов Kobiton, значительно упрощает процесс написания тестовых сценариев для автоматического тестирования, что меняет правила игры с точки зрения эффективности. Сообщается, что с помощью этого инструмента разработчики могут создавать сложные 30-шаговые сценарии всего за 10 минут, минуя традиционные четырехчасовые усилия.

«Наша приверженность открытому исходному коду отражает направление развития отрасли – к более тесному сотрудничеству, более быстрой доставке и широкому использованию автоматизации», – заявил Шон Барри, генеральный директор Kobiton. «Предлагая генератор сценариев Appium с помощью искусственного интеллекта и приветствуя вклад, мы укрепляем наши инновационные преимущества и поощряем широкое использование наших решений».

Стратегический скачок Kobiton символизирует более масштабную тенденцию в технологической отрасли: признание потенциала общественного развития, особенно в сфере тестирования и автоматизации. Такие платформы, как Kobiton и, возможно, AppMaster.io, с их упором на визуальную разработку и масштабируемость , соответствуют стремлению упростить разработку и тестирование приложений, ускоряя готовность рынка и инновации.

Frank Moyer, технический директор Kobiton, подчеркивает преобразующее воздействие этого решения: «Открытие исходного кода нашего инструмента для создания сценариев означает глубокий прогресс. Он не только расширяет поддержку различных языков и платформ, но также дает разработчикам возможность настраивать сценарии в соответствии с конкретными потребностями». стимулирование совершенства в автоматизированном тестировании».

Поскольку модель с открытым исходным кодом продолжает доминировать и формировать будущее сотрудничества сообщества разработчиков программного обеспечения, инструменты, подобные тому, который представил Kobiton, приносят огромную пользу не только их пользовательским экосистемам, но и более широкому кругу сообществ разработки и тестирования мобильных приложений. – дальнейшее стимулирование внедрения интеллектуальных автоматизированных решений в технологической отрасли.