Considerada como um fator de mudança para a indústria dos smartphones, a próxima série iPhone 15 Pro pode estar a introduzir mudanças notáveis. No entanto, de acordo com o conhecido jornalista de tecnologia Mark Gurman da Bloomberg, estas actualizações podem também implicar um aumento do preço do dispositivo.

O relatório perspicaz apresenta as principais renovações sobre as quais os entusiastas têm vindo a especular ao longo do ano. A próxima iteração da série iPhone deverá ser apresentada dentro de pouco mais de um mês.

Nomeadamente, espera-se que os modelos emblemáticos previstos adoptem armações de titânio, em vez das suas tradicionais contrapartes de aço inoxidável. Esta mudança inovadora tem como objetivo aumentar a resistência dos smartphones e, simultaneamente, reduzir o seu peso.

Além disso, uma nova tecnologia de ecrã facilitará a utilização de molduras mais finas nos novos modelos Pro. Este avanço reduzirá em cerca de um terço a margem preta que rodeia os ecrãs. As previsões também incluem a substituição do atual interrutor de silêncio por um botão mais versátil e personalizável, juntamente com uma transição da porta Lightning, há muito preferida pela Apple, para uma interface USB-C.

No entanto, estas actualizações desejáveis podem ter um custo. Gurman suspeita de um inevitável aumento de preço, especialmente para compradores fora dos EUA. No entanto, ele não exclui a possibilidade de um aumento semelhante nos preços domésticos. Esta previsão está em consonância com uma nota de analista anterior e com notícias que apontam para um aumento suscetível de atingir os 200 dólares para o modelo iPhone Max.

Mas as versões Pro não são as únicas a receber um facelift. O relatório de Gurman também sugere duas actualizações significativas visando os modelos padrão do iPhone da Apple. A primeira envolve o desvio do design convencional do entalhe em favor da Ilha Dinâmica, tornando esses modelos mais congruentes com as versões Pro.

Além disso, um aumento de desempenho antecipado no próximo processador do Apple Watch, apelidado de S9, é citado no relatório. Se isso acontecer, representará o primeiro aumento de velocidade percetível desde 2020.

