Грядущая серия iPhone 15 Pro, которую называют переломной для индустрии смартфонов, может претерпеть значительные изменения. Однако, по мнению известного технического журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, эти обновления могут повлечь за собой и повышение цены устройства.

В содержательном отчете приводятся ключевые изменения, о которых энтузиасты строили догадки на протяжении всего года. Следующая итерация серии iPhone должна быть представлена чуть более чем через месяц.

В частности, ожидается, что флагманские модели получат титановые корпуса вместо традиционных аналогов из нержавеющей стали. Этот инновационный шаг призван повысить прочность смартфонов и одновременно снизить их вес.

Кроме того, новая технология производства дисплеев позволит сделать ободки новых моделей Pro более тонкими. Это позволит уменьшить черную кромку вокруг экранов примерно на треть. Прогнозируется также замена нынешнего переключателя звука на более универсальную и настраиваемую кнопку, а также переход от давно полюбившегося Apple порта Lightning к интерфейсу USB-C.

Однако за эти желаемые обновления придется заплатить. Гурман подозревает неизбежное повышение цен, особенно для покупателей за пределами США. Однако он не исключает возможности аналогичного повышения цен на внутреннем рынке. Этот прогноз совпадает с более ранней аналитической запиской и новостными сообщениями, намекающими на возможное повышение цен на модель iPhone Max до 200 долл.

Но не только версии Pro получат обновление. В отчете Гурмана также содержится намек на два существенных обновления стандартных моделей iPhone. Первая из них предполагает отказ от традиционного выреза в пользу динамического острова, что делает эти модели более похожими на Pro-версии.

Кроме того, в отчете упоминается ожидаемое повышение производительности процессора для готовящихся к выпуску Apple Watch, получившего название S9. Если это произойдет, то это будет первое заметное увеличение скорости с 2020 года.

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