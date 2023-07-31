Akıllı telefon endüstrisi için oyunun kurallarını değiştiren bir değişiklik olarak adlandırılan yakında çıkacak olan iPhone 15 Pro serisi, dikkate değer değişiklikler getiriyor olabilir. Bununla birlikte, Bloomberg'den ünlü teknoloji muhabiri Mark Gurman'a göre, bu güncellemeler aynı zamanda cihazın fiyat fiyatında da beraberinde bir artışa neden olabilir.

Kapsamlı rapor, meraklıların yıl boyunca hakkında spekülasyon yaptığı önemli yenilemelerin önizlemesini sunar. iPhone serisinin bir sonraki yinelemesi, bir aydan biraz daha uzun bir süre içinde piyasaya sürülecek.

Yani, tahmin edilen amiral gemisi modellerinin geleneksel paslanmaz çelik muadilleri yerine titanyum çerçeveleri benimsemesi bekleniyor. Bu yenilikçi değişim, akıllı telefonların gücünü artırırken aynı zamanda ağırlıklarını azaltmayı amaçlıyor.

Ayrıca yeni bir ekran teknolojisi, yeni Pro modelleri için daha ince çerçeveleri kolaylaştıracak. Bu ilerleme, ekranları çevreleyen siyah kenarı yaklaşık üçte bir oranında azaltacaktır. Tahminler aynı zamanda mevcut sessize alma anahtarının daha çok yönlü, özelleştirilebilir bir düğmeyle değiştirilmesinin yanı sıra Apple'ın uzun süredir tercih edilen Lightning bağlantı noktasından bir USB-C arayüzüne geçişi de içeriyor.

Ancak, bu arzu edilen yükseltmelerin bir bedeli olabilir. Gürman, özellikle ABD dışındaki alıcılar için kaçınılmaz bir fiyat artışından şüpheleniyor. Ancak, yurt içi fiyatlarda benzer bir artış olasılığını da göz ardı etmiyor. Bu tahmin, daha önceki bir analist notu ve iPhone Max modeli için 200 $'a kadar hassas bir artışa işaret eden haberlerle uyumludur.

Ancak makyajlanan tek sürüm Pro sürümleri değil. Gürman'ın raporu, Apple'ın standart iPhone modellerini hedefleyen iki önemli güncellemeye de işaret ediyor. İlki, geleneksel çentik tasarımından Dinamik Ada lehine sapmayı ve böylece bu modelleri Pro versiyonlarıyla daha uyumlu hale getirmeyi içeriyor.

Ek olarak, raporda yakında çıkacak olan ve S9 olarak adlandırılan Apple Watch işlemcisinde beklenen bir performans artışından bahsediliyor. Bu gerçekleşirse, 2020'den bu yana ilk fark edilebilir hız artışı olacak.

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