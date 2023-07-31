即将推出的 iPhone 15 Pro 系列被称为智能手机行业的游戏规则改变者，它可能会带来显著的变化。不过，据彭博社著名科技记者马克-古尔曼（Mark Gurman）称，这些更新可能也会导致该设备的价格随之飙升。

这篇富有洞察力的报道预告了这一年来发烧友们一直在猜测的主要更新。下一代 iPhone 系列还有一个多月就要发布了。

也就是说，预计旗舰机型将采用钛金属边框，而不是传统的不锈钢边框。这一创新性的转变旨在增强智能手机的强度，同时减轻其重量。

此外，新颖的显示技术将使新款 Pro 机型的边框更薄。这一进步将使屏幕周围的黑边减少约三分之一。预测还包括用一个更多功能、可定制的按钮取代当前的静音开关，以及从苹果长期青睐的 Lightning 端口过渡到 USB-C 接口。

不过，这些理想的升级可能需要付出代价。古尔曼认为，价格上涨在所难免，尤其是对美国以外的买家而言。不过，他也不排除国内价格类似上涨的可能性。这一预测与早些时候的分析师报告和新闻报道一致，暗示 iPhone Max 机型的价格可能会上涨多达 200 美元。

不过，改头换面的不只是 Pro 版本。古尔曼的报告还暗示，苹果的标准 iPhone 机型将有两项重大升级。第一项是放弃传统的凹槽设计，转而采用动态岛设计，从而使这些机型与 Pro 版本更加一致。

此外，报告还提到了即将推出的 Apple Watch 处理器（被称为 S9）的预期性能提升。如果实现，这将是自 2020 年以来首次明显的速度提升。

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