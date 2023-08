Definita una svolta per il settore degli smartphone, la prossima serie di iPhone 15 Pro potrebbe introdurre notevoli cambiamenti. Tuttavia, secondo il noto giornalista tecnologico Mark Gurman di Bloomberg, questi aggiornamenti potrebbero comportare anche un aumento del prezzo del dispositivo.

L'approfondito rapporto anticipa i principali rinnovamenti su cui gli appassionati hanno speculato nel corso dell'anno. La prossima iterazione della serie iPhone sarà presentata tra poco più di un mese.

In particolare, si prevede che i previsti modelli di punta adotteranno cornici in titanio, al posto delle tradizionali controparti in acciaio inossidabile. Questo cambiamento innovativo mira a migliorare la resistenza degli smartphone e a ridurne il peso.

Inoltre, una nuova tecnologia di visualizzazione consentirà di ridurre le cornici dei nuovi modelli Pro. Questo progresso ridurrà di circa un terzo il bordo nero che circonda gli schermi. Le previsioni includono anche la sostituzione dell'attuale interruttore mute con un pulsante più versatile e personalizzabile, nonché il passaggio dalla porta Lightning, da tempo preferita da Apple, a un'interfaccia USB-C.

Tuttavia, questi aggiornamenti desiderabili potrebbero avere un costo. Gurman sospetta un inevitabile aumento dei prezzi, soprattutto per gli acquirenti al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, non esclude la possibilità di un aumento simile dei prezzi nazionali. Questa previsione è in linea con una precedente nota dell'analista e con le notizie che accennano a un aumento sensibile fino a 200 dollari per il modello iPhone Max.

Ma le versioni Pro non sono le uniche a subire un lifting. Il rapporto di Gurman accenna anche a due aggiornamenti significativi per i modelli standard di iPhone di Apple. Il primo prevede l'abbandono del design convenzionale della tacca a favore della Dynamic Island, rendendo così questi modelli più congruenti con le versioni Pro.

Inoltre, nel rapporto viene citato un atteso aumento delle prestazioni del prossimo processore dell'Apple Watch, denominato S9. Se questo dovesse verificarsi, rappresenterebbe il primo aumento di velocità percepibile dal 2020.

