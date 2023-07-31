قد تُدخل سلسلة iPhone 15 Pro القادمة ، التي يطلق عليها اسم مغير قواعد اللعبة في صناعة الهواتف الذكية ، تغييرات ملحوظة. ومع ذلك ، وفقًا للصحفي التكنولوجي الشهير مارك جورمان من بلومبرج ، قد تستلزم هذه التحديثات أيضًا زيادة مصاحبة في سعر الجهاز.

يستعرض التقرير الثاقب التجديدات الرئيسية التي كان المتحمسون للتكهنات بشأنها على مدار العام. من المقرر أن يتم الكشف عن الإصدار القادم من سلسلة iPhone خلال ما يزيد قليلاً عن شهر.

وبالتحديد ، من المتوقع أن تعتمد النماذج الرئيسية المتوقعة إطارات التيتانيوم ، بدلاً من نظيراتها التقليدية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يهدف هذا التحول المبتكر إلى تعزيز قوة الهواتف الذكية مع تقليل وزنها في نفس الوقت.

علاوة على ذلك ، ستعمل تقنية العرض الجديدة على تسهيل الحواف الرقيقة لطرازات Pro الجديدة. سيؤدي هذا التقدم إلى تقليل الحافة السوداء المحيطة بالشاشات بنحو الثلث. تشمل التوقعات أيضًا استبدال مفتاح كتم الصوت الحالي بزر أكثر تنوعًا وقابلية للتخصيص ، إلى جانب الانتقال من منفذ Lightning المفضل منذ فترة طويلة من Apple إلى واجهة USB-C.

ومع ذلك ، قد تأتي هذه الترقيات المرغوبة بتكلفة. يشتبه جورمان في ارتفاع حتمي في الأسعار ، خاصة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فهو لا يستبعد إمكانية حدوث زيادة مماثلة في الأسعار المحلية. تتوافق هذه التوقعات مع ملاحظة محللة سابقة وتقارير إخبارية تلمح إلى ارتفاع حساس يصل إلى 200 دولار لطراز iPhone Max.

لكن إصدارات Pro ليست الوحيدة التي تحصل على عملية تجميل. يلمح تقرير Gurman أيضًا إلى ترقيتين مهمتين تستهدفان طرازات iPhone القياسية من Apple. الأول ينطوي على التحويل من تصميم الشق التقليدي لصالح Dynamic Island ، مما يجعل هذه النماذج أكثر انسجامًا مع إصدارات Pro.

بالإضافة إلى ذلك ، تم الاستشهاد في التقرير بزيادة الأداء المتوقعة في معالج Apple Watch القادم ، الذي يطلق عليه S9. في حالة حدوث ذلك ، فسوف يمثل أول زيادة ملحوظة في السرعة منذ عام 2020.

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