De aankomende iPhone 15 Pro-serie, die wordt bestempeld als een game-changer voor de smartphone-industrie, zal mogelijk opmerkelijke veranderingen introduceren. Volgens de bekende techjournalist Mark Gurman van Bloomberg zouden deze updates echter ook een prijsstijging van het toestel met zich mee kunnen brengen.

Het inzichtelijke rapport geeft een voorproefje van de belangrijkste vernieuwingen waar liefhebbers het hele jaar al over speculeren. De volgende versie van de iPhone-serie wordt over iets meer dan een maand onthuld.

De verwachte vlaggenschipmodellen zullen naar verwachting een titanium frame krijgen, in plaats van hun traditionele roestvrijstalen tegenhangers. Deze innovatieve verandering is bedoeld om de smartphones sterker te maken en tegelijkertijd het gewicht te verlagen.

Bovendien zal een nieuwe displaytechnologie dunnere randen mogelijk maken voor de nieuwe Pro-modellen. Deze vooruitgang zal de zwarte rand rond de schermen met ongeveer een derde verminderen. De voorspellingen omvatten ook de vervanging van de huidige mute-schakelaar door een veelzijdigere, aanpasbare knop, samen met een overgang van Apple's langgeprezen Lightning-poort naar een USB-C-interface.

Deze gewenste upgrades kunnen echter wel een prijs hebben. Gurman vermoedt een onvermijdelijke prijsstijging, vooral voor kopers buiten de VS. Hij sluit echter de mogelijkheid van een vergelijkbare verhoging van de binnenlandse prijzen niet uit. Deze voorspelling komt overeen met een eerdere analistennotitie en nieuwsberichten die hinten op een waarschijnlijke stijging tot $ 200 voor het iPhone Max-model.

Maar de Pro-versies zijn niet de enige die een facelift krijgen. Het rapport van Gurman wijst ook op twee belangrijke upgrades voor de standaard iPhone-modellen van Apple. De eerste betreft het vervangen van de conventionele inkeping door het Dynamic Island, waardoor deze modellen meer overeenkomen met de Pro-versies.

Daarnaast wordt er in het rapport melding gemaakt van een verwachte prestatieboost in de aankomende Apple Watch-processor, die de S9 wordt genoemd. Als dit uitkomt, is dat de eerste waarneembare snelheidsverhoging sinds 2020.

