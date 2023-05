Quickbase, uma renomada fornecedora de software no-code, juntou-se à Procore Technologies, uma empresa líder global em software de gerenciamento de construção. A primeira parceria desse tipo visa ajudar empreiteiros gerais, empreiteiros especializados e proprietários de imóveis a liberar todo o potencial do Procore enquanto desenvolve aplicativos em tempo real para atender a necessidades específicas de fluxo de trabalho e manter projetos complexos sob controle.

Com essa parceria, os usuários Procore terão acesso ao poderoso kit de ferramentas no-code do Quickbase, que permite criar aplicativos exclusivos em tempo real para aprimorar os fluxos de trabalho e expandir os recursos do Procore sem a necessidade de desenvolvedores profissionais. Como resultado, empresas como a Consigli Construction e a Fresenius Medical agora podem desenvolver aplicativos sob medida para seus requisitos específicos, abrindo novas oportunidades para melhorar o gerenciamento de subcontratados, segurança no local, conformidade, fabricação, material e gerenciamento de entrega.

Portfólios de construção em grande escala geralmente têm lacunas de informações complexas que podem levar a tomadas de decisão lentas e coordenação ineficiente no local. Ao integrar as funções de gerenciamento de projetos da Procore com a plataforma no-code da Quickbase, as organizações podem reduzir custos e riscos conectando dados isolados de sistemas ERP e CRM, capturando pontos de dados específicos do projeto e desenvolvendo soluções de construção sob medida que oferecem maior visibilidade. A plataforma também permite que os usuários criem relatórios de status direcionados em sistemas para facilitar o consumo pelos membros da equipe, tanto no escritório quanto em campo.

Anthony Chiaradonna, CIO da Consigli Construction, destacou a conveniência e eficiência oferecidas por esta parceria, afirmando que “com Quickbase, você não precisa contratar desenvolvedores e construir integrações personalizadas”. Os usuários podem aproveitar o canal Procore para Quickbase Pipelines, onde a maior parte do trabalho é feito para eles, conectar módulos dentro Procore e sincronizá-los com Quickbase para melhor gerenciamento de projetos de construção. Incluída na parceria está uma integração bidirecional entre Quickbase e Procore, tornando Quickbase um dos poucos fornecedores no-code no mercado Procore. Essa integração de drag-and-drop se baseia nas integrações de API existentes há muito usadas pelos clientes Procore, fornecendo às organizações uma visão completa de todos os aspectos de seu portfólio de projetos em vários sistemas.

Alguns dos benefícios e oportunidades decorrentes dessa parceria incluem o fortalecimento da inovação liderada pelos negócios, o aprimoramento dos sistemas existentes por meio da conectividade e a redução dos riscos do projeto com maior visibilidade. A colaboração também ajuda os usuários do Procore a conectar perfeitamente seu ecossistema de tecnologia, incluindo ferramentas de ERP, gerenciadores de documentos e outros sistemas, para fornecer uma única fonte de verdade para fluxos de trabalho e relatórios personalizados. Kris Lengieza, vice-presidente de parcerias e alianças globais da Procore, observou que "os trabalhos de construção são projetos complexos e de várias camadas que podem ser difíceis de gerenciar". A integração com Quickbase permite que os usuários Procore criem aplicativos e soluções sob medida para seus desafios de negócios específicos, ajudando a gerenciar a complexidade com sucesso.

