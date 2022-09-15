Quickbase, известный поставщик программного обеспечения no-code, объединился с Procore Technologies, ведущей мировой фирмой по разработке программного обеспечения для управления строительством. Это первое в своем роде партнерство направлено на то, чтобы помочь генеральным подрядчикам, специализированным подрядчикам и владельцам недвижимости раскрыть весь потенциал Procore при разработке приложений в реальном времени для удовлетворения конкретных потребностей рабочего процесса и отслеживания сложных проектов.

В рамках этого партнерства пользователи Procore получат доступ к мощному инструментарию Quickbase no-code, который позволит им создавать уникальные приложения в реальном времени для улучшения рабочих процессов и расширения возможностей Procore, не требуя профессиональных разработчиков. В результате такие компании, как Consigli Construction и Fresenius Medical, теперь могут разрабатывать приложения с учетом своих конкретных требований, открывая новые возможности для улучшения управления субподрядчиками, обеспечения безопасности на объекте, соблюдения нормативных требований, производства, материалов и управления поставками.

Крупномасштабные строительные портфели часто имеют сложные информационные пробелы, которые могут привести к медленному принятию решений и неэффективной координации на месте. Интегрируя функции управления проектами Procore с платформой Quickbase no-code, организации могут снизить затраты и риски, подключая разрозненные данные из систем ERP и CRM, собирая точки данных для конкретных проектов и разрабатывая индивидуальные строительные решения, обеспечивающие большую наглядность. Платформа также позволяет пользователям создавать целевые отчеты о состоянии в разных системах для удобного использования членами команды как в офисе, так и в полевых условиях.

Энтони Кьярадонна, ИТ-директор Consigli Construction, подчеркнул удобство и эффективность, предлагаемые этим партнерством, заявив, что «с Quickbase вам не нужно нанимать разработчиков и создавать индивидуальные интеграции». Пользователи могут использовать канал Procore для Quickbase Pipelines, где большая часть работы выполняется за них, подключать модули в Procore и синхронизировать их с Quickbase для лучшего управления строительными проектами. Партнерство включает двунаправленную интеграцию между Quickbase и Procore, что делает Quickbase одним из немногих поставщиков no-code на рынке Procore. Эта интеграция drag-and-drop основана на существующих API-интеграциях, которые давно используются клиентами Procore, предоставляя организациям полное представление о каждом аспекте их портфолио проектов в различных системах.

Некоторые из преимуществ и возможностей, вытекающих из этого партнерства, включают расширение возможностей бизнес-инноваций, улучшение существующих систем за счет подключения и снижение проектных рисков за счет повышения прозрачности. Сотрудничество также помогает пользователям Procore беспрепятственно подключать свою техническую экосистему, включая инструменты ERP, менеджеры документов и другие системы, чтобы обеспечить единый источник достоверной информации для настраиваемых рабочих процессов и отчетов. Крис Ленгиеза, вице-президент по глобальному партнерству и альянсам в Procore, отметил, что «строительные работы — это сложные, многоуровневые проекты, которыми может быть трудно управлять». Интеграция с Quickbase позволяет пользователям Procore создавать приложения и решения, адаптированные к их конкретным бизнес-задачам, помогая успешно справляться со сложностью.

По мере того, как популярность платформ low-code и no-code продолжает расти, все больше компаний изучают возможности, предлагаемые этими инструментами для эффективной и экономичной разработки приложений. AppMaster.io — еще одна мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям легко и быстро создавать серверные, веб-приложения и мобильные приложения, что делает ее отличным выбором для компаний любого размера. Чтобы глубже погрузиться в разработку приложений no-code, ознакомьтесь с этим полным руководством по разработке приложений без кода/ low-code на 2022 год .