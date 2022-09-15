Tanınmış bir no-code yazılım sağlayıcısı olan Quickbase, önde gelen bir küresel inşaat yönetimi yazılım firması olan Procore Technologies ile işbirliği yaptı. Türünün ilk örneği olan ortaklık, genel yükleniciler, uzman yükleniciler ve gayrimenkul sahiplerine Procore tüm potansiyelini ortaya çıkarmada yardımcı olurken, belirli iş akışı ihtiyaçlarını karşılamak ve karmaşık projeleri yolunda tutmak için gerçek zamanlı uygulamalar geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu ortaklık kapsamında, Procore kullanıcıları, profesyonel geliştiricilere ihtiyaç duymadan iş akışlarını geliştirmek ve Procore yeteneklerini genişletmek için benzersiz, gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmalarını sağlayan Quickbase güçlü no-code araç setine erişim elde edecekler. Sonuç olarak, Consigli İnşaat ve Fresenius Medical gibi işletmeler artık kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış uygulamalar geliştirerek alt yüklenici yönetimini, tesis içi güvenliği, uyumluluğu, fabrikasyon, malzeme ve teslimat yönetimini iyileştirmek için yeni fırsatlar açabilir.

Büyük ölçekli inşaat portföyleri genellikle karmaşık bilgi boşluklarına sahiptir ve bu da yavaş karar vermeye ve verimsiz saha koordinasyonuna yol açabilir. Kuruluşlar, Procore proje yönetimi işlevlerini Quickbase no-code platformuyla entegre ederek, ERP ve CRM sistemlerinden silo halindeki verileri bağlayarak, projeye özel veri noktalarını yakalayarak ve daha fazla görünürlük sunan özel inşaat çözümleri geliştirerek maliyet ve riski azaltabilir. Platform aynı zamanda kullanıcıların hem ofiste hem de sahada ekip üyeleri tarafından kolayca tüketilmesi için sistemler genelinde hedeflenen durum raporları oluşturmasına olanak tanır.

Consigli İnşaat'ın CIO'su Anthony Chiaradonna, " Quickbase ile geliştiricileri işe almanıza ve özel entegrasyonlar oluşturmanıza gerek yok" diyerek bu ortaklığın sunduğu kolaylık ve verimliliğin altını çizdi. Kullanıcılar, işin çoğunun kendileri için yapıldığı Quickbase Pipelines için Procore kanalından yararlanabilir, Procore içindeki modülleri bağlayabilir ve daha iyi inşaat projesi yönetimi için bunları Quickbase ile senkronize edebilir. Ortaklığa, Quickbase ile Procore arasındaki çift yönlü bir entegrasyon dahildir ve bu, Quickbase Procore pazarındaki birkaç no-code satıcıdan biri yapar. Bu drag-and-drop entegrasyonu, Procore müşterileri tarafından uzun süredir kullanılan mevcut API entegrasyonları üzerine kuruludur ve kuruluşlara çeşitli sistemler genelinde proje portföylerinin her yönü hakkında tam bilgi sağlar.

Bu ortaklıktan doğan fayda ve fırsatlardan bazıları, iş liderliğindeki inovasyonu güçlendirmeyi, bağlantı yoluyla mevcut sistemleri geliştirmeyi ve artan görünürlükle proje risklerini azaltmayı içeriyor. İşbirliği ayrıca Procore kullanıcılarının, özel iş akışları ve raporlama için tek bir doğruluk kaynağı sağlamak üzere ERP araçları, belge yöneticileri ve diğer sistemler dahil olmak üzere teknoloji ekosistemlerini sorunsuz bir şekilde bağlamasına yardımcı olur. Procore Küresel Ortaklıklar ve İttifaklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kris Lengieza, "inşaat işleri karmaşık, yönetilmesi zor olabilen çok katmanlı projelerdir" dedi. Quickbase ile entegrasyon, Procore kullanıcılarının, karmaşıklığı başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olarak, kendi özel iş zorluklarına göre uyarlanmış uygulamalar ve çözümler oluşturmalarına olanak tanır.

low-code ve no-code platformların popülaritesi artmaya devam ettikçe, daha fazla şirket verimli, uygun maliyetli uygulama geliştirme için bu araçların sunduğu olanakları keşfediyor. AppMaster.io, kullanıcıların kolayca ve hızlı bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan ve onu her büyüklükteki işletme için mükemmel bir seçim haline getiren başka bir güçlü no-code platformdur. no-code uygulama geliştirmeye derinlemesine dalmak için 2022 için kodsuz/ low-code uygulama geliştirmeye ilişkin bu eksiksiz kılavuza göz atın.