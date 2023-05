Quickbase, un rinomato fornitore di software no-code, ha collaborato con Procore Technologies, un'azienda leader mondiale di software per la gestione delle costruzioni. La prima partnership nel suo genere mira ad aiutare gli appaltatori generali, gli appaltatori specializzati e i proprietari di immobili a sbloccare il pieno potenziale di Procore sviluppando applicazioni in tempo reale per soddisfare esigenze di flusso di lavoro specifiche e tenere traccia di progetti complessi.

In base a questa partnership, gli utenti Procore avranno accesso al potente toolkit no-code di Quickbase che consente loro di creare applicazioni uniche e in tempo reale per migliorare i flussi di lavoro ed espandere le capacità di Procore senza richiedere sviluppatori professionisti. Di conseguenza, aziende come Consigli Construction e Fresenius Medical possono ora sviluppare applicazioni su misura per i loro requisiti specifici, aprendo nuove opportunità per migliorare la gestione dei subappaltatori, la sicurezza in loco, la conformità, la fabbricazione, i materiali e la gestione delle consegne.

I portafogli di costruzioni su larga scala presentano spesso lacune informative complesse che possono portare a un processo decisionale lento e a un coordinamento inefficiente in loco. Integrando le funzioni di gestione dei progetti di Procore con la piattaforma no-code di Quickbase, le organizzazioni possono ridurre i costi e i rischi collegando i dati in silos dai sistemi ERP e CRM, acquisendo punti dati specifici del progetto e sviluppando soluzioni di costruzione su misura che offrono maggiore visibilità. La piattaforma consente inoltre agli utenti di creare rapporti sullo stato mirati tra i sistemi per un facile utilizzo da parte dei membri del team sia in ufficio che sul campo.

Anthony Chiaradonna, CIO di Consigli Construction, ha evidenziato la convenienza e l'efficienza offerte da questa partnership, affermando che "con Quickbase non è necessario assumere sviluppatori e creare integrazioni personalizzate". Gli utenti possono sfruttare il canale Procore per Quickbase Pipelines, dove la maggior parte del lavoro viene svolto per loro, collegare i moduli all'interno Procore e sincronizzarli con Quickbase per una migliore gestione dei progetti di costruzione. Nella partnership è inclusa un'integrazione bidirezionale tra Quickbase e Procore, che rende Quickbase uno dei pochi fornitori no-code all'interno del mercato Procore. Questa integrazione drag-and-drop si basa sulle integrazioni API esistenti utilizzate da tempo dai clienti Procore, fornendo alle organizzazioni una visione completa di ogni aspetto del loro portafoglio di progetti su vari sistemi.

Alcuni dei vantaggi e delle opportunità derivanti da questa partnership includono il potenziamento dell'innovazione guidata dal business, il miglioramento dei sistemi esistenti attraverso la connettività e la riduzione dei rischi del progetto con una maggiore visibilità. La collaborazione aiuta anche gli utenti Procore a connettere perfettamente il loro ecosistema tecnologico, inclusi strumenti ERP, gestori di documenti e altri sistemi, per fornire un'unica fonte di verità per flussi di lavoro e report personalizzati. Kris Lengieza, vicepresidente di Global Partnerships and Alliances presso Procore, ha osservato che "i lavori di costruzione sono progetti complessi e multilivello che possono essere difficili da gestire". L'integrazione con Quickbase consente agli utenti Procore di creare applicazioni e soluzioni su misura per le loro specifiche sfide aziendali, aiutando a gestire la complessità con successo.

Mentre la popolarità delle piattaforme low-code e no-code continua a crescere, sempre più aziende stanno esplorando le possibilità offerte da questi strumenti per uno sviluppo di applicazioni efficiente ed economico. AppMaster.io è un'altra potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare facilmente e rapidamente applicazioni back-end, web e mobili, rendendola una scelta eccellente per le aziende di tutte le dimensioni. Per un approfondimento sullo sviluppo di app no-code, consulta questa guida completa sullo sviluppo di app senza codice/ low-code per il 2022 .