著名的no-code软件提供商Quickbase已与全球领先的施工管理软件公司Procore Technologies合作。这种史无前例的合作伙伴关系旨在帮助总承包商、专业承包商和房地产所有者释放Procore的全部潜力，同时开发实时应用程序以满足特定的工作流程需求并保持复杂项目的正常进行。

在此合作伙伴关系下， Procore用户将能够访问Quickbase强大的no-code工具包，使他们能够创建独特的实时应用程序，以增强工作流程并扩展Procore的功能，而无需专业开发人员。因此，Consigli Construction 和 Fresenius Medical 等企业现在可以开发适合其特定要求的应用程序，从而为改进分包商管理、现场安全、合规性、制造、材料和交付管理开辟了新的机会。

大型建筑组合通常存在复杂的信息差距，这可能导致决策制定缓慢和现场协调效率低下。通过将Procore的项目管理功能与Quickbase的no-code平台集成，组织可以通过连接来自 ERP 和 CRM 系统的孤立数据、捕获特定于项目的数据点以及开发提供更高可见性的定制施工解决方案来降低成本和风险。该平台还使用户能够跨系统创建有针对性的状态报告，以便办公室和现场的团队成员轻松使用。

Consigli Construction 的首席信息官 Anthony Chiaradonna 强调了这种合作关系带来的便利和效率，并指出“有了Quickbase ，您不需要雇用开发人员和构建自定义集成。”用户可以利用 Quickbase Pipelines 的 Procore 通道，其中大部分工作已为他们完成，连接Procore中的模块，并将它们与Quickbase同步，以更好地管理施工项目。合作伙伴关系包括Quickbase和Procore之间的双向集成，使Quickbase成为 Procore 市场中为数不多的no-code供应商之一。这种drag-and-drop集成建立在Procore客户长期使用的现有 API 集成之上，使组织能够全面了解其跨各种系统的项目组合的各个方面。

这种伙伴关系带来的一些好处和机会包括授权业务主导的创新，通过连接增强现有系统，以及通过提高可见性降低项目风险。此次合作还帮助 Procore 用户无缝连接他们的技术生态系统，包括 ERP 工具、文档管理器和其他系统，为自定义工作流和报告提供单一的真实来源。 Procore 全球合作伙伴和联盟副总裁 Kris Lengieza 指出，“建筑工作是复杂的、多层次的项目，可能难以管理。”与Quickbase的集成使Procore用户能够创建针对其特定业务挑战量身定制的应用程序和解决方案，从而帮助成功管理复杂性。

随着low-code和no-code平台的日益普及，越来越多的公司正在探索这些工具为高效、经济高效的应用程序开发提供的可能性。 AppMaster.io是另一个强大的no-code平台，允许用户轻松快速地创建后端、Web 和移动应用程序，使其成为各种规模企业的绝佳选择。要深入了解no-code应用程序开发，请查看这份关于 2022 年无代码/ low-code应用程序开发的完整指南。