تعاونت Quickbase ، وهي شركة مشهورة في تقديم البرامج no-code ، مع شركة Procore Technologies ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال برامج إدارة الإنشاءات. تهدف الشراكة الأولى من نوعها إلى مساعدة المقاولين العامين والمقاولين المتخصصين ومالكي العقارات في إطلاق الإمكانات الكاملة لـ Procore أثناء تطوير تطبيقات في الوقت الفعلي لتلبية احتياجات سير العمل المحددة والحفاظ على المشاريع المعقدة على المسار الصحيح.

وبموجب هذه الشراكة ، سيحصل مستخدمو Procore على حق الوصول إلى مجموعة أدوات Quickbase القوية التي no-code والتي تمكنهم من إنشاء تطبيقات فريدة في الوقت الحقيقي لتحسين سير العمل وتوسيع قدرات Procore دون الحاجة إلى مطورين محترفين. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات مثل Consigli Construction و Fresenius Medical الآن تطوير تطبيقات مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة ، مما يفتح فرصًا جديدة لتحسين إدارة مقاولي الباطن ، والسلامة في الموقع ، والامتثال ، والتصنيع ، وإدارة المواد والتسليم.

غالبًا ما تحتوي حافظات الإنشاءات واسعة النطاق على فجوات معلومات معقدة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات بطيئة وتنسيق غير فعال في الموقع. من خلال دمج وظائف إدارة المشاريع الخاصة بـ Procore مع منصة Quickbase no-code ، يمكن للمؤسسات تقليل التكلفة والمخاطر عن طريق ربط البيانات المنعزلة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ، والتقاط نقاط البيانات الخاصة بالمشروع ، وتطوير حلول بناء مخصصة توفر رؤية أكبر. كما تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء تقارير حالة مستهدفة عبر الأنظمة لسهولة الاستهلاك من قبل أعضاء الفريق في كل من المكتب والميدان.

سلط أنتوني شيارادونا ، رئيس قسم المعلومات في Consigli Construction ، الضوء على الراحة والكفاءة التي توفرها هذه الشراكة ، مشيرًا إلى أنه "مع Quickbase ، لا تحتاج إلى توظيف مطورين وبناء عمليات تكامل مخصصة." يمكن للمستخدمين الاستفادة من قناة Procore لخطوط أنابيب Quickbase ، حيث يتم تنفيذ معظم العمل لهم ، وتوصيل الوحدات النمطية داخل Procore ، ومزامنتها مع Quickbase لتحسين إدارة مشروع البناء. تشتمل الشراكة على تكامل ثنائي الاتجاه بين Quickbase و Procore ، مما يجعل Quickbase أحد البائعين no-code داخل سوق Procore. يعتمد تكامل drag-and-drop هذا على عمليات تكامل API الحالية التي استخدمها عملاء Procore منذ فترة طويلة ، مما يوفر للمؤسسات نظرة ثاقبة كاملة حول كل جانب من جوانب مجموعة مشاريعهم عبر الأنظمة المختلفة.

تتضمن بعض الفوائد والفرص الناشئة عن هذه الشراكة تمكين الابتكار الذي تقوده الأعمال ، وتعزيز الأنظمة الحالية من خلال الاتصال ، وتقليل مخاطر المشروع مع زيادة الرؤية. يساعد التعاون أيضًا مستخدمي Procore في ربط نظامهم البيئي التقني بسلاسة ، بما في ذلك أدوات تخطيط موارد المؤسسات ومديري المستندات والأنظمة الأخرى ، لتوفير مصدر واحد للحقيقة لسير العمل المخصص وإعداد التقارير. أشار كريس لينجيزا ، نائب رئيس الشراكات والتحالفات العالمية في Procore ، إلى أن "وظائف البناء هي مشاريع معقدة ومتعددة الطبقات قد يكون من الصعب إدارتها." يتيح التكامل مع Quickbase لمستخدمي Procore إنشاء تطبيقات وحلول مصممة خصيصًا لتحديات أعمالهم المحددة ، مما يساعد على إدارة التعقيد بنجاح.

مع استمرار تزايد شعبية الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code ، تستكشف المزيد من الشركات الإمكانات التي توفرها هذه الأدوات لتطوير التطبيقات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا آخر no-code يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة وسرعة ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات من جميع الأحجام. للتعمق في تطوير تطبيق no-code ، راجع هذا الدليل الكامل حول تطوير تطبيقات بدون كود / low-code لعام 2022 .