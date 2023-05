Quickbase, un fournisseur renommé de logiciels no-code, s'est associé à Procore Technologies, l'un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de gestion de la construction. Ce partenariat unique en son genre vise à aider les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés et les propriétaires immobiliers à libérer tout le potentiel de Procore tout en développant des applications en temps réel pour répondre à des besoins de flux de travail spécifiques et maintenir des projets complexes sur la bonne voie.

Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs Procore auront accès à la puissante boîte à outils no-code de Quickbase qui leur permet de créer des applications uniques en temps réel pour améliorer les flux de travail et étendre les capacités de Procore sans avoir besoin de développeurs professionnels. En conséquence, des entreprises telles que Consigli Construction et Fresenius Medical peuvent désormais développer des applications adaptées à leurs besoins spécifiques, ouvrant de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion des sous-traitants, la sécurité sur site, la conformité, la fabrication, le matériel et la gestion des livraisons.

Les portefeuilles de construction à grande échelle présentent souvent des lacunes d'information complexes qui peuvent entraîner une prise de décision lente et une coordination sur site inefficace. En intégrant les fonctions de gestion de projet de Procore à la plateforme no-code de Quickbase, les organisations peuvent réduire les coûts et les risques en connectant les données cloisonnées des systèmes ERP et CRM, en capturant des points de données spécifiques au projet et en développant des solutions de construction sur mesure qui offrent une plus grande visibilité. La plate-forme permet également aux utilisateurs de créer des rapports d'état ciblés sur tous les systèmes pour une utilisation facile par les membres de l'équipe au bureau et sur le terrain.

Anthony Chiaradonna, CIO de Consigli Construction, a souligné la commodité et l'efficacité offertes par ce partenariat, déclarant que "avec Quickbase, vous n'avez pas besoin d'embaucher des développeurs et de créer des intégrations personnalisées". Les utilisateurs peuvent tirer parti du canal Procore pour Quickbase Pipelines, où la majeure partie du travail est effectuée pour eux, connecter des modules dans Procore et les synchroniser avec Quickbase pour une meilleure gestion des projets de construction. Le partenariat comprend une intégration bidirectionnelle entre Quickbase et Procore, faisant Quickbase l'un des rares fournisseurs no-code sur le marché Procore. Cette intégration drag-and-drop s'appuie sur les intégrations d'API existantes utilisées depuis longtemps par les clients Procore, offrant aux organisations un aperçu complet de chaque aspect de leur portefeuille de projets sur divers systèmes.

Certains des avantages et des opportunités découlant de ce partenariat incluent l'autonomisation de l'innovation dirigée par les entreprises, l'amélioration des systèmes existants grâce à la connectivité et la réduction des risques du projet avec une visibilité accrue. La collaboration aide également les utilisateurs de Procore à connecter de manière transparente leur écosystème technologique, y compris les outils ERP, les gestionnaires de documents et d'autres systèmes, afin de fournir une source unique de vérité pour les flux de travail et les rapports personnalisés. Kris Lengieza, vice-président des partenariats et alliances mondiaux chez Procore, a noté que "les travaux de construction sont des projets complexes à plusieurs niveaux qui peuvent être difficiles à gérer". L'intégration avec Quickbase permet aux utilisateurs Procore de créer des applications et des solutions adaptées à leurs défis commerciaux spécifiques, aidant à gérer la complexité avec succès.

Alors que la popularité des plates-formes low-code et no-code ne cesse de croître, de plus en plus d'entreprises explorent les possibilités offertes par ces outils pour un développement d'applications efficace et rentable. AppMaster.io est une autre plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer facilement et rapidement des applications backend, Web et mobiles, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises de toutes tailles. Pour une plongée approfondie dans le développement d'applications no-code, consultez ce guide complet sur le développement d'applications sans code/ low-code pour 2022 .