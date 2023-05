Quickbase, een gerenommeerde softwareleverancier no-code, werkt samen met Procore Technologies, een toonaangevend wereldwijd softwarebedrijf voor bouwbeheer. De unieke samenwerking is bedoeld om algemene aannemers, gespecialiseerde aannemers en vastgoedeigenaren te helpen bij het ontsluiten van het volledige potentieel van Procore, terwijl ze real-time applicaties ontwikkelen om aan specifieke workflowbehoeften te voldoen en complexe projecten op schema te houden.

Onder deze samenwerking krijgen Procore gebruikers toegang tot de krachtige no-code toolkit van Quickbase waarmee ze unieke, real-time applicaties kunnen maken om workflows te verbeteren en de mogelijkheden van Procore uit te breiden zonder dat professionele ontwikkelaars nodig zijn. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven zoals Consigli Construction en Fresenius Medical nu toepassingen ontwikkelen die zijn toegesneden op hun specifieke vereisten, wat nieuwe mogelijkheden opent om het beheer van onderaannemers, veiligheid op locatie, naleving, fabricage, materiaal en leveringsbeheer te verbeteren.

Grootschalige bouwportfolio's hebben vaak complexe informatielacunes die kunnen leiden tot trage besluitvorming en inefficiënte coördinatie ter plaatse. Door de projectbeheerfuncties van Procore te integreren met het no-code platform van Quickbase, kunnen organisaties kosten en risico's verminderen door geïsoleerde data van ERP- en CRM-systemen te verbinden, projectspecifieke datapunten vast te leggen en bouwoplossingen op maat te ontwikkelen die meer zichtbaarheid bieden. Het platform stelt gebruikers ook in staat om gerichte statusrapporten over systemen te creëren voor eenvoudig gebruik door teamleden, zowel op kantoor als in het veld.

Anthony Chiaradonna, CIO van Consigli Construction, benadrukte het gemak en de efficiëntie van deze samenwerking en verklaarde dat "met Quickbase je geen ontwikkelaars hoeft in te huren en integraties op maat te bouwen." Gebruikers kunnen gebruikmaken van het Procore-kanaal voor Quickbase Pipelines, waar het meeste werk voor hen wordt gedaan, modules binnen Procore verbinden en ze synchroniseren met Quickbase voor beter beheer van bouwprojecten. Inbegrepen in de samenwerking is een bidirectionele integratie tussen Quickbase en Procore, waardoor Quickbase een van de weinige leveranciers no-code binnen de Procore-marktplaats. Deze drag-and-drop -integratie bouwt voort op bestaande API-integraties die al lang door Procore klanten worden gebruikt, waardoor organisaties volledig inzicht krijgen in elk aspect van hun projectportfolio in verschillende systemen.

Enkele van de voordelen en kansen die uit deze samenwerking voortvloeien, zijn onder meer het versterken van door het bedrijfsleven geleide innovatie, het verbeteren van bestaande systemen door middel van connectiviteit en het verminderen van projectrisico's met meer zichtbaarheid. De samenwerking helpt Procore-gebruikers ook bij het naadloos aansluiten van hun technische ecosysteem, inclusief ERP-tools, documentbeheerders en andere systemen, om één enkele bron van waarheid te bieden voor aangepaste workflows en rapportage. Kris Lengieza, vice-president van Global Partnerships and Alliances bij Procore, merkte op dat "bouwtaken complexe, meerlagige projecten zijn die moeilijk te beheren kunnen zijn." De integratie met Quickbase stelt Procore gebruikers in staat om applicaties en oplossingen te creëren die zijn toegesneden op hun specifieke zakelijke uitdagingen, waardoor de complexiteit succesvol kan worden beheerd.

Naarmate de populariteit van low-code en no-code platforms blijft groeien, onderzoeken steeds meer bedrijven de mogelijkheden die deze tools bieden voor efficiënte, kosteneffectieve applicatie-ontwikkeling. AppMaster.io is een ander krachtig platform no-code waarmee gebruikers eenvoudig en snel backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken, waardoor het een uitstekende keuze is voor bedrijven van elke omvang. Voor een diepgaande duik in no-code app-ontwikkeling, bekijk deze volledige gids over no-code/ low-code app-ontwikkeling voor 2022 .