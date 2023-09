IBM utiliza IA generativa via Watsonx para facilitar a tradução de código COBOL para Java

Em uma iniciativa destinada a apoiar os esforços de modernização dos usuários de sistemas IBM Z, a IBM está preparada para aprimorar as funcionalidades do Watson Code Assistant por meio de sua base de IA integradora. Curiosamente, agora inclui a tradução de código COBOL para Java, abordando assim o número cada vez menor de desenvolvedores qualificados em COBOL. Este desenvolvimento emocionante apresenta uma solução para os desafios existentes no ambiente de desenvolvimento de aplicativos de ritmo acelerado para sistemas de mainframe.

O Code Assistant da IBM, que foi apresentado para visualização em maio passado, é a base para este último desenvolvimento. O novo produto, denominado 'Watsonx Code Assistant for Z', capitaliza o modelo básico de código do Watsonx.ai para gerar um novo código Java compatível com o sistema operacional Z.

Um porta-voz da IBM disse durante uma apresentação de demonstração, ' Watsonx Code Assistant for Z é construído com recursos automatizados de refatoração de código para extrair serviços de negócios de um aplicativo COBOL monolítico.'

É importante observar que refatoração de código é um procedimento de transformação de código em uma nova linguagem de programação sem alterar sua natureza, comportamento ou resultado original.

No exercício de refatoração, os desenvolvedores devem utilizar a ferramenta Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI), que está em fase de desenvolvimento. Essa ferramenta fornecerá entendimento sobre as dependências do aplicativo de destino e criará um repositório de metadados, conforme declarado pela IBM.

A extração do código COBOL para um serviço de negócios específico antes da conversão para Java exige o uso de uma ferramenta IBM diferente. Essa ferramenta abre a pasta de trabalho, facilitando o processo de extração.

Nas palavras do porta-voz, 'O protótipo existente do Watsonx Code Assistant para Z examina tanto o código COBOL quanto as estruturas de dados do serviço de negócios extraído para desenvolver as classes Java.'

Ao gerar o código Java, sua saída pode ser comparada com a saída do código COBOL antes da implantação. A IBM acrescentou que um desenvolvedor pode aprimorar ou modificar o código recém-criado em qualquer estágio durante o procedimento.

A IBM planeja fornecer ferramentas como ADDI e o novo Watsonx Code Assistant for Z, que estará disponível ao público ainda este ano. Recursos adicionais também serão incluídos, de acordo com o porta-voz.

Enquanto isso, a IBM já está utilizando o Watson Code Assistant para gerar conteúdo para sua Red Hat Ansible Automation Platform. Isso foi projetado para permitir que os desenvolvedores criem Playbooks Ansible, apoiados por recomendações geradas por IA.

Assim como o AppMaster , a IBM exemplifica os impactos transformadores da IA ​​no desenvolvimento de código e na modernização de aplicativos. É intrigante ver se a tentativa da IBM criará um efeito cascata no espaço no-code/ low-code, fornecendo um cenário de desenvolvimento de aplicativos mais eficiente .