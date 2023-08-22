IBM 通过 Watsonx 利用生成式 AI 促进 COBOL 到 Java 代码的转换

在一项旨在支持 IBM Z 系统用户现代化努力的计划中，IBM 将通过其集成的 AI 基础增强 Watson Code Assistant 的功能。有趣的是，它现在包括将 COBOL 代码翻译成 Java，从而正面解决 COBOL 技术开发人员数量不断减少的问题。这一令人兴奋的发展为大型机系统的快节奏应用程序开发环境中的现有挑战提供了解决方案。

IBM 的 Code Assistant 于去年 5 月推出预览版，是这一最新开发的基础。这款新产品被标记为“Watsonx Code Assistant for Z”，它利用 Watsonx.ai 的代码基础模型来生成与 Z 操作系统兼容的新 Java 代码。

IBM 发言人在演示演示中表示，“ Watsonx Code Assistant for Z采用自动代码重构功能构建，可从整体 COBOL 应用程序中提取业务服务。”

值得注意的是，代码重构是将代码转换为新的编程语言而不改变其原始性质、行为或结果的过程。

在重构过程中，开发人员必须利用应用程序发现和交付智能工具（ADDI），该工具目前正处于开发阶段。正如 IBM 所说，该工具将提供有关目标应用程序依赖性的理解并创建元数据存储库。

在转换为 Java 之前提取特定业务服务的 COBOL 代码需要使用不同的 IBM 工具。该工具打开工作簿，促进提取过程。

用发言人的话来说，“Watsonx Code Assistant for Z 的现有原型会仔细检查 COBOL 代码和提取的业务服务的数据结构，以开发 Java 类。”

生成 Java 代码后，可以将其输出与部署前 COBOL 代码的输出进行对比。 IBM 补充说，开发人员可以在此过程中的任何阶段增强或修改新创建的代码。

IBM 计划提供 ADDI 和新的 Watsonx Code Assistant for Z 等工具，这些工具将于今年晚些时候公开发布。该发言人表示，还将包括其他功能。

与此同时，IBM 已经在利用 Watson Code Assistant 为其 Red Hat Ansible 自动化平台生成内容。预计这将允许开发人员在人工智能生成的建议的支持下编写 Ansible Playbook。

就像AppMaster一样，IBM 体现了人工智能对代码开发和应用程序现代化的变革性影响。有趣的是，IBM 的尝试是否会在无代码/ low-code空间中产生连锁反应，提供更高效的应用程序开发场景。