IBM использует генеративный ИИ через Watsonx для облегчения перевода кода COBOL в Java

В рамках инициативы, направленной на поддержку усилий по модернизации пользователей систем IBM Z, IBM намерена расширить функциональные возможности Watson Code Assistant за счет своей интегрированной базы искусственного интеллекта. Интересно, что теперь он включает в себя перевод кода COBOL на Java, таким образом, борясь с сокращающимся числом разработчиков, владеющих COBOL. Эта захватывающая разработка представляет собой решение существующих проблем в быстро меняющейся среде разработки приложений для систем мэйнфреймов.

Code Assistant от IBM, предварительная версия которого была представлена ​​в мае прошлого года, является основой этой последней разработки. Новый продукт под названием «Watsonx Code Assistant for Z» основан на базовой модели кода Watsonx.ai для создания свежего Java-кода, совместимого с операционной системой Z.

Представитель IBM сказал во время демонстрационной презентации: « Watsonx Code Assistant for Z создан с функциями автоматического рефакторинга кода для извлечения бизнес-сервисов из монолитного приложения COBOL».

Важно отметить, что рефакторинг кода — это процедура преобразования кода в новый язык программирования без изменения его исходной природы, поведения или результата.

В процессе рефакторинга разработчики должны использовать инструмент Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI), который в настоящее время находится на стадии разработки. Этот инструмент обеспечит понимание зависимостей целевого приложения и создаст репозиторий метаданных, как заявляет IBM.

Извлечение кода COBOL для конкретной бизнес-службы перед преобразованием в Java требует использования другого инструмента IBM. Этот инструмент открывает рабочую книгу, облегчая процесс извлечения.

По словам представителя, «существующий прототип от Watsonx Code Assistant для Z тщательно изучает как код COBOL, так и структуры данных извлеченного бизнес-сервиса для разработки классов Java».

После создания кода Java его вывод можно сравнить с выводом кода COBOL перед развертыванием. IBM добавила, что разработчик может улучшать или модифицировать вновь созданный код на любом этапе процедуры.

IBM планирует предоставить такие инструменты, как ADDI и новый Watsonx Code Assistant for Z, которые станут общедоступными в конце этого года. По словам представителя, также будут включены дополнительные возможности.

Тем временем IBM уже использует Watson Code Assistant для создания контента для своей Red Hat Ansible Automation Platform. Предполагается, что это позволит разработчикам составлять Ansible Playbooks, опираясь на рекомендации, созданные ИИ.

Как и AppMaster , IBM демонстрирует трансформирующее влияние ИИ на разработку кода и модернизацию приложений. Интересно посмотреть, создаст ли попытка IBM волновой эффект в пространстве без кода/ low-code, обеспечивая более эффективный сценарий разработки приложений .