IBM utilizza l'IA generativa tramite Watsonx per facilitare la traduzione di codice da COBOL a Java

In un'iniziativa volta a supportare gli sforzi di modernizzazione degli utenti dei sistemi IBM Z, IBM intende migliorare le funzionalità di Watson Code Assistant attraverso la sua base di intelligenza artificiale integrativa. È interessante notare che ora include la traduzione del codice COBOL in Java, affrontando quindi frontalmente il numero in diminuzione di sviluppatori esperti in COBOL. Questo entusiasmante sviluppo rappresenta una soluzione alle sfide esistenti nel frenetico ambiente di sviluppo di app per i sistemi mainframe.

Code Assistant di IBM, presentato in anteprima lo scorso maggio, è la base di questo ultimo sviluppo. Il nuovo prodotto, etichettato "Watsonx Code Assistant for Z", sfrutta il modello di base del codice di Watsonx.ai per generare nuovo codice Java compatibile con il sistema operativo Z.

Un portavoce di IBM ha dichiarato durante una presentazione dimostrativa: " Watsonx Code Assistant for Z è costruito con funzionalità di refactoring automatico del codice per estrarre i servizi di business da un'applicazione COBOL monolitica".

È importante notare che il refactoring del codice è una procedura per trasformare il codice in un nuovo linguaggio di programmazione senza alterarne la natura, il comportamento o il risultato originali.

Nell'esercizio di refactoring, gli sviluppatori devono utilizzare lo strumento Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI), attualmente in fase di sviluppo. Questo strumento fornirà la comprensione delle dipendenze dell'applicazione di destinazione e creerà un repository di metadati, come dichiarato da IBM.

L'estrazione del codice COBOL per un servizio aziendale specifico prima della conversione in Java richiede l'utilizzo di uno strumento IBM diverso. Questo strumento apre la cartella di lavoro, facilitando il processo di estrazione.

Nelle parole del portavoce, "Il prototipo esistente di Watsonx Code Assistant per Z esamina sia il codice COBOL che le strutture di dati del servizio aziendale estratto per sviluppare le classi Java".

Dopo aver generato il codice Java, il suo output può essere confrontato con l'output del codice COBOL prima della distribuzione. IBM ha aggiunto che uno sviluppatore può migliorare o modificare il codice appena creato in qualsiasi fase durante la procedura.

IBM prevede di fornire strumenti come ADDI e il nuovo Watsonx Code Assistant for Z, che saranno disponibili pubblicamente entro la fine dell'anno. Saranno incluse anche funzionalità aggiuntive, secondo il portavoce.

Nel frattempo, IBM sta già utilizzando Watson Code Assistant per generare contenuti per la sua piattaforma di automazione Red Hat Ansible. Si prevede che ciò consentirà agli sviluppatori di comporre Ansible Playbook, supportati da consigli generati dall'intelligenza artificiale.

Proprio come AppMaster , IBM esemplifica gli impatti trasformativi dell'IA nello sviluppo del codice e nella modernizzazione delle applicazioni. È interessante vedere se il tentativo di IBM creerà un effetto a catena nello spazio no-code/ low-code, fornendo uno scenario di sviluppo delle applicazioni più efficiente .