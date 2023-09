IBM gebruikt generatieve AI via Watsonx om vertaling van COBOL naar Java-code te vergemakkelijken

In een initiatief gericht op het ondersteunen van moderniseringsinspanningen van gebruikers van IBM Z-systemen, zal IBM de functionaliteiten van de Watson Code Assistant verbeteren door middel van zijn geïntegreerde AI-basis. Interessant is dat het nu de vertaling van COBOL-code naar Java omvat, waardoor het afnemende aantal COBOL-geschoolde ontwikkelaars frontaal wordt aangepakt. Deze opwindende ontwikkeling biedt een oplossing voor de bestaande uitdagingen in de snelle app-ontwikkelingsomgeving voor mainframesystemen.

IBM's Code Assistant, die afgelopen mei voor preview werd geïntroduceerd, vormt de basis voor deze nieuwste ontwikkeling. Het nieuwe product, getagd met 'Watsonx Code Assistant for Z', speelt in op het code-fundamentele model van Watsonx.ai om nieuwe Java-code te genereren die compatibel is met het Z-besturingssysteem.

Een IBM-woordvoerder zei tijdens een demopresentatie: " Watsonx Code Assistant for Z is gebouwd met geautomatiseerde code-refactoring-functies om zakelijke services uit een monolithische COBOL-applicatie te halen."

Het is belangrijk op te merken dat coderefactoring een procedure is waarbij code wordt omgezet in een nieuwe programmeertaal zonder de oorspronkelijke aard, het gedrag of het resultaat ervan te wijzigen.

Bij de refactoring-oefening moeten ontwikkelaars gebruikmaken van de Application Discovery and Delivery Intelligence-tool (ADDI), die zich momenteel in de ontwikkelingsfase bevindt. Deze tool geeft inzicht in de afhankelijkheden van de doeltoepassing en creëert een metadata-repository, zoals aangegeven door IBM.

Het extraheren van de COBOL-code voor een specifieke zakelijke service vóór de conversie naar Java vereist het gebruik van een andere IBM-tool. Deze tool opent de werkmap en vergemakkelijkt het extractieproces.

In de woorden van de woordvoerder: 'Het bestaande prototype van Watsonx Code Assistant voor Z onderzoekt zowel de COBOL-code als de datastructuren van de geëxtraheerde zakelijke service om de Java-klassen te ontwikkelen.'

Bij het genereren van de Java-code kan de uitvoer ervan worden vergeleken met de uitvoer van de COBOL-code vóór de implementatie. IBM voegde eraan toe dat een ontwikkelaar de nieuw gemaakte code in elk stadium van de procedure kan verbeteren of wijzigen.

IBM is van plan tools als ADDI en de nieuwe Watsonx Code Assistant for Z aan te bieden, die later dit jaar publiekelijk beschikbaar zullen zijn. Ook komen er extra mogelijkheden bij, aldus de woordvoerder.

Ondertussen is IBM al bezig met het gebruik van de Watson Code Assistant om content te genereren voor zijn Red Hat Ansible Automation Platform. Dit stelt ontwikkelaars in staat om Ansible Playbooks samen te stellen, ondersteund door door AI gegenereerde aanbevelingen.

Net als AppMaster is IBM een voorbeeld van de transformatieve impact van AI op het gebied van codeontwikkeling en modernisering van applicaties. Het is intrigerend om te zien of de poging van IBM een rimpeleffect zal creëren in de no-code/ low-code ruimte, wat een efficiënter scenario voor applicatie-ontwikkeling oplevert.