IBM nutzt generative KI über Watsonx, um die Codeübersetzung von COBOL in Java zu erleichtern

Im Rahmen einer Initiative zur Unterstützung der Modernisierungsbemühungen von IBM Z-Systembenutzern wird IBM die Funktionalitäten des Watson Code Assistant durch seine integrative KI-Basis verbessern. Interessanterweise umfasst es jetzt auch die Übersetzung von COBOL-Code in Java und geht so direkt gegen die schwindende Zahl von Entwicklern mit COBOL-Kenntnissen vor. Diese spannende Entwicklung stellt eine Lösung für die bestehenden Herausforderungen in der schnelllebigen App-Entwicklungsumgebung für Mainframe-Systeme dar.

Der Code Assistant von IBM, der im vergangenen Mai als Vorschau vorgestellt wurde, ist die Grundlage für diese neueste Entwicklung. Das neue Produkt mit dem Tag „Watsonx Code Assistant for Z“ nutzt das Code-Grundmodell von Watsonx.ai, um frischen Java-Code zu generieren, der mit dem Z-Betriebssystem kompatibel ist.

Ein IBM-Sprecher sagte während einer Demo-Präsentation: „ Watsonx Code Assistant for Z ist mit automatisierten Code-Refactoring-Funktionen ausgestattet, um Geschäftsdienste aus einer monolithischen COBOL-Anwendung zu extrahieren.“

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich beim Code-Refactoring um ein Verfahren handelt, bei dem Code in eine neue Programmiersprache umgewandelt wird, ohne seine ursprüngliche Natur, sein Verhalten oder sein ursprüngliches Ergebnis zu ändern.

Bei der Refactoring-Übung müssen Entwickler das Application Discovery and Delivery Intelligence Tool (ADDI) nutzen, das sich derzeit in der Entwicklungsphase befindet. Dieses Tool vermittelt Verständnis für die Abhängigkeiten der Zielanwendung und erstellt ein Metadaten-Repository, wie von IBM angegeben.

Das Extrahieren des COBOL-Codes für einen bestimmten Geschäftsservice vor der Konvertierung in Java erfordert die Verwendung eines anderen IBM-Tools. Dieses Tool öffnet die Arbeitsmappe und erleichtert so den Extraktionsprozess.

Mit den Worten des Sprechers: „Der bestehende Prototyp von Watsonx Code Assistant for Z untersucht sowohl den COBOL-Code als auch die Datenstrukturen des extrahierten Geschäftsdienstes, um die Java-Klassen zu entwickeln.“

Beim Generieren des Java-Codes kann seine Ausgabe mit der Ausgabe des COBOL-Codes vor der Bereitstellung verglichen werden. IBM fügte hinzu, dass ein Entwickler den neu erstellten Code jederzeit während des Verfahrens erweitern oder ändern kann.

IBM plant, Tools wie ADDI und den neuen Watsonx Code Assistant für Z bereitzustellen, die später in diesem Jahr öffentlich verfügbar sein werden. Nach Angaben des Sprechers werden auch zusätzliche Funktionen enthalten sein.

Unterdessen ist IBM bereits dabei, den Watson Code Assistant zur Generierung von Inhalten für seine Red Hat Ansible Automation Platform zu nutzen. Dies soll es Entwicklern ermöglichen, Ansible Playbooks zu erstellen, die durch KI-generierte Empfehlungen unterstützt werden.

Genau wie AppMaster veranschaulicht IBM die transformativen Auswirkungen von KI auf die Codeentwicklung und Anwendungsmodernisierung. Es ist interessant zu sehen, ob der Versuch von IBM einen Dominoeffekt im No-Code-/ low-code Bereich hervorrufen und ein effizienteres Anwendungsentwicklungsszenario ermöglichen wird.