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IBM, COBOL'den Java'ya Kod Çevirisini Kolaylaştırmak için Watsonx Aracılığıyla Üretken Yapay Zekadan Yararlanıyor

Ağu 22, 2023
IBM, COBOL'den Java'ya Kod Çevirisini Kolaylaştırmak için Watsonx Aracılığıyla Üretken Yapay Zekadan Yararlanıyor

IBM, IBM Z sistemleri kullanıcılarının modernizasyon çabalarını desteklemeyi amaçlayan bir girişimde, bütünleştirici yapay zeka tabanı aracılığıyla Watson Code Assistant'ın işlevlerini geliştirmeye hazırlanıyor. İlginç bir şekilde, artık COBOL kodunun Java'ya çevrilmesini de içeriyor, böylece sayısı azalan COBOL becerisine sahip geliştiricilerin doğrudan üstesinden geliyor. Bu heyecan verici gelişme, anabilgisayar sistemleri için hızlı tempolu uygulama geliştirme ortamındaki mevcut zorluklara bir çözüm sunuyor.

Önizleme için geçen Mayıs ayında tanıtılan IBM'in Code Assistant, bu son geliştirmenin temelini oluşturuyor. 'Watsonx Code Assistant for Z' etiketli yeni ürün, Z işletim sistemiyle uyumlu yeni Java kodu oluşturmak için Watsonx.ai'nin temel kod modelinden yararlanır.

Bir IBM sözcüsü, bir demo sunumu sırasında, ' Watsonx Code Assistant for Z yekpare bir COBOL uygulamasından iş hizmetlerini çıkarmak için otomatik kod yeniden düzenleme özellikleriyle oluşturulmuştur' dedi.

Kod yeniden düzenlemenin, kodu orijinal doğasını, davranışını veya sonucunu değiştirmeden yeni bir programlama diline dönüştürme prosedürü olduğunu unutmamak önemlidir.

Yeniden düzenleme alıştırmasında geliştiriciler, şu anda geliştirme aşamasında olan Uygulama Keşfi ve Teslim İstihbaratı aracını (ADDI) kullanmalıdır. Bu araç, IBM tarafından belirtildiği gibi, hedef uygulamanın bağımlılıklarına ilişkin anlayış sağlayacak ve bir meta veri havuzu oluşturacaktır.

Belirli bir iş hizmeti için COBOL kodunun Java'ya dönüştürülmeden önce ayıklanması, farklı bir IBM aracının kullanılmasını gerektirir. Bu araç, çalışma kitabını açarak çıkarma işlemini kolaylaştırır.

Sözcünün sözleriyle, "Watsonx Code Assistant for Z'nin mevcut prototipi, Java sınıflarını geliştirmek için hem COBOL kodunu hem de çıkarılan iş hizmetinin veri yapılarını inceliyor."

Java kodu oluşturulduktan sonra, çıktısı, konuşlandırmadan önceki COBOL kodunun çıktısıyla karşılaştırılabilir. IBM, bir geliştiricinin yeni oluşturulan kodu prosedür sırasında herhangi bir aşamada geliştirebileceğini veya değiştirebileceğini ekledi.

IBM, ADDI gibi araçları ve bu yıl içinde genel kullanıma sunulacak olan Z için yeni Watsonx Code Assistant'ı sağlamayı planlıyor. Sözcüye göre ek yetenekler de dahil edilecek.

Bu arada IBM, Red Hat Ansible Automation Platformu için içerik oluşturmak üzere Watson Code Assistant'ı kullanma sürecindedir. Bunun, geliştiricilerin yapay zeka tarafından oluşturulan önerilerle desteklenen Ansible Playbook'lar oluşturmasına olanak sağlayacağı öngörülmektedir.

Tıpkı AppMaster gibi, IBM de yapay zekanın kod geliştirme ve uygulama modernizasyonundaki dönüştürücü etkilerinin bir örneğini oluşturuyor. IBM'in girişiminin kodsuz/ low-code alanda bir dalgalanma etkisi yaratıp yaratmayacağını ve daha verimli bir uygulama geliştirme senaryosu sunacağını görmek merak uyandırıyor.

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