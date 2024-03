Google lança Gemma: um modelo de IA de código aberto para inovação ética

Num avanço na inovação em IA, Google revelou Gemma, seu mais recente modelo de IA, feito sob medida para pesquisadores e desenvolvedores que buscam avanços em IA. Esta nova linha de código aberto baseia-se nas bases estabelecidas pelo seu antecessor, Gemini, para promover uma utilização mais segura e equitativa da tecnologia de IA.

Segundo os criadores do Gemma, a disseminação de Large Language Models (LLMs) necessita de uma abordagem responsável. Esta consideração é vital para reforçar a segurança dos modelos de ponta, garantir a igualdade de acesso à tecnologia transformadora, contribuir para uma avaliação meticulosa dos métodos existentes e catalisar futuros saltos na inovação.

Para acompanhar Gemma, Google também lançou um novo kit de ferramentas denominado Responsible Generative AI Toolkit. Ele inclui um conjunto de ferramentas para classificação de segurança, esforços de depuração e incorpora os insights detalhados do Google sobre a criação de LLMs.

Gemma está disponível em configurações duplas, 2B e 7B, e mantém muitos dos atributos técnicos e elementos de infraestrutura que sustentam Gemini. Google afirma que os modelos Gemma oferecem eficiência incomparável para suas categorias quando justapostos a outros modelos acessíveis.

A sinergia entre Gemma e estruturas de computação como JAX, TensorFlow e PyTorch capacita os desenvolvedores com a flexibilidade de viajar entre diferentes ecossistemas para atender às suas necessidades de desenvolvimento.

Otimizado para uma ampla gama de hardware, desde dispositivos IoT e unidades móveis até poderosos servidores em nuvem, Gemma também foi ajustado para desempenho em GPUs NVIDIA, graças a uma parceria com a NVIDIA. Essa otimização se estende ao ecossistema Google Cloud, oferecendo vantagens como implantação sem esforço e avanços de inferência inatos.

Google Cloud indica que, por meio da Vertex AI, Gemma pode ser aproveitado para tarefas de IA generativas em tempo real que exigem tempos de resposta rápidos ou para desenvolver aplicativos proficientes em processos rápidos de IA, como síntese de texto, resumo e perguntas e respostas. Burak Göktürk, vice-presidente e gerente geral Google Cloud, enfatiza que a Vertex AI abre o caminho para a curadoria de versões personalizadas do Gemma otimizadas para aplicativos específicos com o mínimo de complicações.

Com Gemma projetado para espelhar os Princípios de IA Responsável do Google, medidas de precaução robustas, como expurgo automático de dados pessoais de conjuntos de dados de treinamento, reforço do aprendizado a partir de feedback humano e avaliações rigorosas, incluindo red teaming, garantem a adesão à conduta ética de IA.

Além disso, Google incentiva a exploração, oferecendo créditos gratuitos para desenvolvedores e pesquisadores que explorem o potencial do Gemma. Disponível gratuitamente por meio de plataformas como Kaggle e Colab, os recém-chegados à plataforma Google Cloud também podem se beneficiar de um crédito de US$ 300, enquanto os pesquisadores qualificados podem solicitar financiamento de projetos de até US$ 500.000.

Com a expectativa de que Gemma impulsione uma infinidade de caminhos de pesquisa e estabeleça as bases para aplicações benéficas, a equipe do Google antecipa ansiosamente as novas funcionalidades que surgirão das interações da comunidade de IA com Gemma. Nesse cenário crescente, soluções como AppMaster , uma potente plataforma no-code, estão preparadas para agilizar a criação de soluções web, móveis e de back-end, constituindo uma prova do potencial transformador inerente a tais avanços.