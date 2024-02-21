جوجل تطلق Gemma: نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للابتكار الأخلاقي

في خطوة إلى الأمام نحو ابتكار الذكاء الاصطناعي، كشفت Google النقاب عن Gemma ، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لديها، والمصمم خصيصًا للباحثين والمطورين الذين يسعون إلى تحقيق تقدم في الذكاء الاصطناعي. يعتمد هذا الخط الجديد مفتوح المصدر على الأساس الذي وضعه سلفه، Gemini ، لتعزيز استخدام أكثر أمانًا وإنصافًا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفقا لمبدعي Gemma ، فإن نشر نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) يتطلب اتباع نهج مسؤول. ويشكل هذا الاعتبار أهمية بالغة لتعزيز سلامة النماذج المتطورة، وضمان الوصول المتساوي إلى التكنولوجيا التحويلية، والمساهمة في التقييم الدقيق للأساليب القائمة، وتحفيز القفزات المستقبلية في الابتكار.

لمرافقة Gemma ، طرحت Google أيضًا مجموعة أدوات جديدة تحمل العلامة التجارية Responsible Geneative AI Toolkit. وهو يتضمن مجموعة من الأدوات لتصنيف السلامة، ومساعي تصحيح الأخطاء، ويتضمن رؤى Google المقطرة حول إنشاء LLMs.

تتوفر Gemma في تكوينات ثنائية، 2B و7B، وتحتفظ بالعديد من السمات التقنية وعناصر البنية التحتية التي تدعم Gemini. تؤكد Google أن نماذج Gemma توفر كفاءة لا مثيل لها لفئاتها عند وضعها جنبًا إلى جنب مع نماذج أخرى يمكن الوصول إليها.

إن التآزر بين Gemma وأطر الحوسبة مثل JAX وTensorFlow وPyTorch يمكّن المطورين من التمتع بالمرونة للتنقل بين الأنظمة البيئية المختلفة لتناسب احتياجاتهم التنموية.

تم تحسين Gemma ليناسب مجموعة متنوعة من الأجهزة، بدءًا من أجهزة إنترنت الأشياء والوحدات المحمولة ووصولاً إلى الخوادم السحابية القوية، كما تم ضبطها بدقة للأداء على وحدات معالجة الرسومات NVIDIA ، بفضل الشراكة مع NVIDIA. ويمتد هذا التحسين إلى النظام البيئي Google Cloud ، حيث يقدم امتيازات مثل النشر السهل والتطورات في الاستدلال الفطري.

تشير Google Cloud إلى أنه من خلال Vertex AI، يمكن الاستفادة من Gemma في مهام الذكاء الاصطناعي التوليدية في الوقت الفعلي التي تتطلب أوقات استجابة سريعة أو لتطوير تطبيقات تتقن عمليات الذكاء الاصطناعي السريعة مثل تركيب النص والتلخيص والأسئلة والأجوبة. يؤكد بوراك جوكتورك، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Google Cloud ، على أن Vertex AI يمهد الطريق لتنظيم إصدارات مخصصة من Gemma محسنة لتطبيقات محددة بأقل قدر من المتاعب.

مع تصميم Gemma ليعكس مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول من Google ، فإن الإجراءات الاحترازية القوية مثل الحذف التلقائي للبيانات الشخصية من مجموعات بيانات التدريب، والتعلم المعزز من التعليقات البشرية، والتقييمات الصارمة بما في ذلك الفريق الأحمر، تضمن الالتزام بالسلوك الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، تشجع Google الاستكشاف من خلال تقديم أرصدة مجانية للمطورين والباحثين الذين يستغلون إمكانات Gemma. متاح مجانًا عبر منصات مثل Kaggle وColab، ويمكن للوافدين الجدد إلى منصة Google Cloud أيضًا الاستفادة من رصيد بقيمة 300 دولار، بينما يمكن للباحثين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على تمويل للمشروع يصل إلى 500000 دولار.

مع توقع أن Gemma ستدفع عددًا لا يحصى من طرق البحث وتضع الأساس لتطبيقات مفيدة، يتوقع فريق Google بفارغ الصبر الوظائف الجديدة التي ستنشأ من تفاعلات مجتمع الذكاء الاصطناعي مع Gemma. ضمن هذا المشهد المزدهر، تستعد حلول مثل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، لتبسيط إنشاء حلول الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، مما يمثل شهادة على الإمكانات التحويلية الكامنة في مثل هذه التطورات.