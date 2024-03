Google lanceert Gemma: een open source AI-model voor ethische innovatie

In een stap voorwaarts op het gebied van AI-innovatie heeft Google Gemma onthuld, zijn nieuwste AI-model, op maat gemaakt voor onderzoekers en ontwikkelaars die AI-vooruitgang nastreven. Deze nieuwe open-sourcelijn bouwt voort op de basis die is gelegd door zijn voorganger, Gemini, om een ​​veiliger en rechtvaardiger gebruik van AI-technologie te bevorderen.

Volgens de makers van Gemma vereist de verspreiding van Large Language Models (LLM’s) een verantwoorde aanpak. Deze overweging is van cruciaal belang voor het vergroten van de veiligheid van geavanceerde modellen, het garanderen van gelijke toegang tot transformatieve technologie, het bijdragen aan een nauwgezette evaluatie van bestaande methoden en het katalyseren van toekomstige sprongen in innovatie.

Ter ondersteuning Gemma heeft Google ook een nieuwe toolkit uitgerold, de Responsible Genative AI Toolkit. Het bevat een reeks tools voor veiligheidsclassificatie en het opsporen van fouten, en bevat de gedestilleerde inzichten van Google over het maken van LLM's.

Gemma is verkrijgbaar in duoconfiguraties, 2B en 7B, en behoudt veel van de technische kenmerken en infrastructurele elementen die ten grondslag liggen aan Gemini. Google beweert dat Gemma modellen ongeëvenaarde efficiëntie bieden voor hun categorieën wanneer ze worden gecombineerd met andere toegankelijke modellen.

De synergie tussen Gemma en computerframeworks zoals JAX, TensorFlow en PyTorch geeft ontwikkelaars de flexibiliteit om tussen verschillende ecosystemen te reizen om aan hun ontwikkelingsbehoeften te voldoen.

Gemma is geoptimaliseerd voor een breed scala aan hardware, van IoT-apparaten en mobiele apparaten tot krachtige cloudservers, en is dankzij een partnerschap met NVIDIA ook verfijnd voor prestaties op NVIDIA GPU's. Deze optimalisatie strekt zich uit tot het Google Cloud ecosysteem en biedt voordelen zoals moeiteloze implementatie en aangeboren verbeteringen in gevolgtrekkingen.

Google Cloud geeft aan dat Gemma via Vertex AI kan worden ingezet voor realtime generatieve AI-taken die snelle responstijden vereisen, of om applicaties te ontwikkelen die bedreven zijn in snelle AI-processen zoals tekstsynthese, samenvatting en vraag-en-antwoord. Burak Göktürk, VP en GM van Google Cloud, benadrukt dat Vertex AI de weg vrijmaakt voor het samenstellen van aangepaste versies van Gemma die zijn geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen met minimale rompslomp.

Omdat Gemma is ontworpen om de Responsible AI Principles van Google te weerspiegelen, zorgen robuuste voorzorgsmaatregelen zoals automatische verwijdering van persoonlijke gegevens uit trainingsdatasets, versterkend leren uit menselijke feedback en rigoureuze evaluaties, waaronder red teaming, voor naleving van ethisch AI-gedrag.

Bovendien moedigt Google onderzoek aan door gratis credits aan te bieden aan ontwikkelaars en onderzoekers die gebruik willen maken van Gemma 's potentieel. Nieuwkomers op het Google Cloud platform zijn kosteloos beschikbaar via platforms als Kaggle en Colab en kunnen ook profiteren van een tegoed van $300, terwijl in aanmerking komende onderzoekers projectfinanciering tot $500.000 kunnen aanvragen.

Met de verwachting dat Gemma een groot aantal onderzoeksmogelijkheden zal voortstuwen en de basis zal leggen voor nuttige toepassingen, anticipeert het team van Google reikhalzend op de nieuwe functionaliteiten die zullen voortkomen uit de interacties van de AI-gemeenschap met Gemma. Binnen dit snelgroeiende landschap staan ​​oplossingen als AppMaster , een krachtig platform no-code, klaar om de creatie van web-, mobiele en backend-oplossingen te stroomlijnen, wat een bewijs is van het transformatieve potentieel dat inherent is aan dergelijke ontwikkelingen.