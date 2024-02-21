Google, Etik İnovasyona Yönelik Açık Kaynaklı Bir Yapay Zeka Modeli olan Gemma'yı Piyasaya Sürüyor

Google yapay zeka inovasyonuna yönelik bir adım olarak, yapay zeka gelişmelerini takip eden araştırmacılar ve geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış en yeni yapay zeka modeli olan Gemma tanıttı. Bu yeni açık kaynak serisi, AI teknolojisinin daha güvenli ve daha adil bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için selefi Gemini tarafından atılan temel üzerine inşa edilmiştir.

Gemma yaratıcılarına göre Büyük Dil Modellerinin (LLM'ler) yaygınlaştırılması sorumlu bir yaklaşım gerektiriyor. Bu değerlendirme, son teknoloji modellerin güvenliğini artırmak, dönüştürücü teknolojiye eşit erişim sağlamak, mevcut yöntemlerin titizlikle değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve inovasyonda gelecekteki atılımları katalize etmek için hayati önem taşıyor.

Google, Gemma eşlik etmek üzere Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti markalı yeni bir araç setini de kullanıma sundu. Güvenlik sınıflandırması ve hata ayıklama çabaları için bir dizi araç içerir ve Google Yüksek Lisans (LLM) oluşturmaya ilişkin ayrıntılı içgörülerini içerir.

Gemma, 2B ve 7B ikili konfigürasyonlarında mevcuttur ve Gemini destekleyen birçok teknik özelliği ve altyapı unsurunu korur. Google, Gemma modellerinin diğer erişilebilir modellerle yan yana getirildiğinde kendi kategorileri için benzersiz bir verimlilik sağladığını iddia ediyor.

Gemma ile JAX, TensorFlow ve PyTorch gibi bilgi işlem çerçeveleri arasındaki sinerji, geliştiricilere, geliştirme ihtiyaçlarına uyacak şekilde farklı ekosistemler arasında yolculuk yapma esnekliği sağlıyor.

Nesnelerin İnterneti aygıtları ve mobil birimlerden güçlü bulut sunucularına kadar çok çeşitli donanımlar için optimize edilen Gemma, aynı zamanda NVIDIA ile yapılan bir ortaklık sayesinde NVIDIA GPU'larındaki performans için de ince ayarlara tabi tutuldu. Bu optimizasyon, Google Cloud ekosistemine de yayılarak zahmetsiz dağıtım ve doğuştan gelen çıkarım ilerlemeleri gibi avantajlar sunar.

Google Cloud, Vertex AI aracılığıyla Gemma, hızlı yanıt süreleri gerektiren gerçek zamanlı üretken AI görevleri için veya metin sentezi, özetleme ve Soru-Cevap gibi hızlı AI süreçlerinde yetkin uygulamalar geliştirmek için kullanılabileceğini gösteriyor. Google Cloud Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Burak Göktürk, Vertex AI'nın, Gemma belirli uygulamalar için optimize edilmiş özel sürümlerini minimum güçlükle oluşturmanın yolunu açtığını vurguluyor.

Google Sorumlu Yapay Zeka İlkelerini yansıtacak şekilde tasarlanan Gemma ile, kişisel verilerin eğitim veri kümelerinden otomatik olarak silinmesi, insan geri bildirimlerinden pekiştirici öğrenme ve kırmızı ekip oluşturmayı da içeren sıkı değerlendirmeler gibi sağlam ihtiyati tedbirler, etik yapay zeka davranışlarına bağlılığı sağlar.

Üstelik Google, Gemma potansiyelinden yararlanan geliştiricilere ve araştırmacılara ücretsiz krediler sunarak keşfi teşvik ediyor. Kaggle ve Colab gibi platformlar aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan Google Cloud platformuna yeni gelenler, 300 ABD Doları krediden de yararlanabilirken, uygun araştırmacılar 500.000 ABD Dolarına kadar proje finansmanı için başvurabilirler.

Gemma sayısız araştırma yolunu ilerleteceği ve yararlı uygulamalara zemin hazırlayacağı beklentisiyle Google ekibi, yapay zeka topluluğunun Gemma ile etkileşimlerinden ortaya çıkacak yeni işlevleri heyecanla bekliyor. Bu gelişen ortamda, güçlü bir no-code platform olan AppMaster gibi çözümler, web, mobil ve arka uç çözümlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmaya hazırlanıyor ve bu tür ilerlemelerin doğasında var olan dönüştürücü potansiyelin bir kanıtı olarak duruyor.