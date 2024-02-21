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Google запускает Gemma: модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для этических инноваций

21, фев. 2024
Google запускает Gemma: модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для этических инноваций

Делая шаг вперед в области инноваций в области искусственного интеллекта, Google представила Gemma, свою новейшую модель искусственного интеллекта, специально разработанную для исследователей и разработчиков, стремящихся к достижениям в области искусственного интеллекта. Эта новая линейка продуктов с открытым исходным кодом основана на фундаменте, заложенном ее предшественницей Gemini, и призвана способствовать более безопасному и справедливому использованию технологий искусственного интеллекта.

По мнению создателей Gemma, распространение больших языковых моделей (LLM) требует ответственного подхода. Это соображение жизненно важно для повышения безопасности передовых моделей, обеспечения равного доступа к преобразующим технологиям, содействия тщательной оценке существующих методов и катализатора будущих скачков в инновациях.

В дополнение к Gemma Google также выпустила новый набор инструментов под названием Responsible Generative AI Toolkit. Он включает в себя набор инструментов для классификации безопасности, отладки и включает в себя глубокие идеи Google по созданию LLM.

Gemma доступна в дуэтных конфигурациях 2B и 7B и сохраняет многие технические характеристики и элементы инфраструктуры, лежащие в основе Gemini. Google утверждает, что модели Gemma обеспечивают беспрецедентную эффективность для своих категорий в сочетании с другими доступными моделями.

Синергия между Gemma и вычислительными платформами, такими как JAX, TensorFlow и PyTorch, дает разработчикам возможность гибко перемещаться между различными экосистемами в соответствии с их потребностями в разработке.

Gemma, оптимизированная для разнообразного оборудования, от устройств Интернета вещей и мобильных устройств до мощных облачных серверов, также была точно настроена для работы на графических процессорах NVIDIA благодаря партнерству с NVIDIA. Эта оптимизация распространяется на экосистему Google Cloud, предлагая такие преимущества, как простое развертывание и встроенные усовершенствования.

Google Cloud указывает, что с помощью Vertex AI Gemma можно использовать для решения генеративных задач искусственного интеллекта в реальном времени, требующих быстрого реагирования, или для разработки приложений, способных выполнять быстрые процессы искусственного интеллекта, такие как синтез текста, обобщение и вопросы и ответы. Бурак Гёктюрк, вице-президент и генеральный директор Google Cloud, подчеркивает, что Vertex AI открывает путь к созданию пользовательских версий Gemma, оптимизированных для конкретных приложений, с минимальными трудностями.

Поскольку Gemma разработана в соответствии с принципами ответственного ИИ Google, надежные меры предосторожности, такие как автоматическое удаление личных данных из наборов обучающих данных, подкрепление обучения на основе отзывов людей и строгие оценки, включая красные команды, обеспечивают соблюдение этического поведения ИИ.

Более того, Google поощряет исследования, предлагая бесплатные кредиты разработчикам и исследователям, использующим потенциал Gemma. Доступная бесплатно на таких платформах, как Kaggle и Colab, новички на платформе Google Cloud также могут получить кредит в размере 300 долларов США, а соответствующие критериям исследователи могут подать заявку на финансирование проекта на сумму до 500 000 долларов США.

Ожидая, что Gemma будет способствовать развитию множества направлений исследований и заложит основу для полезных приложений, команда Google с нетерпением ожидает новых функциональных возможностей, которые появятся в результате взаимодействия сообщества искусственного интеллекта с Gemma. В рамках этого растущего ландшафта такие решения, как AppMaster , мощная платформа no-code, призваны упростить создание веб-, мобильных и серверных решений, что является свидетельством преобразующего потенциала, присущего таким достижениям.

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