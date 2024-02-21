Google 推出 Gemma：用于道德创新的开源 AI 模型

为了在人工智能创新方面迈出一大步， Google推出了最新的人工智能模型Gemma ，专为追求人工智能进步的研究人员和开发人员量身定制。这条新的开源产品线建立在其前身Gemini奠定的基础上，旨在促进人工智能技术的更安全、更公平的利用。

Gemma的创建者表示，大型语言模型 (LLM) 的传播需要采取负责任的方法。这种考虑对于增强尖端模型的安全性、确保平等获得变革性技术、有助于对现有方法进行细致评估以及促进未来创新的飞跃至关重要。

为了配合Gemma ， Google还推出了一个名为 Responsible Generative AI Toolkit 的新工具包。它包括一套用于安全分类、调试工作的工具，并结合了Google关于创建法学硕士的精炼见解。

Gemma有 2B 和 7B 两种配置，它保留了支撑Gemini许多技术属性和基础设施元素。 Google称，当与其他可用模型并置时， Gemma模型为其类别提供了无与伦比的效率。

Gemma与 JAX、TensorFlow 和 PyTorch 等计算框架之间的协同作用使开发人员能够灵活地在不同的生态系统之间切换，以满足他们的开发需求。

Gemma 针对各种硬件进行了优化，从物联网设备和移动设备到强大的云服务器，在与NVIDIA的合作下， Gemma还针对NVIDIA GPU 上的性能进行了微调。这种优化扩展到了Google Cloud生态系统，提供了轻松部署和固有推理改进等优势。

Google Cloud表示，通过 Vertex AI， Gemma可用于需要快速响应时间的实时生成 AI 任务，或开发精通文本合成、摘要和问答等快速 AI 流程的应用程序。 Google Cloud副总裁兼总经理 Burak Göktürk 强调，Vertex AI 为以最少的麻烦管理针对特定应用程序进行优化的Gemma自定义版本铺平了道路。

Gemma旨在反映Google的负责任的人工智能原则，强大的预防措施（例如从训练数据集中自动清除个人数据、根据人类反馈进行强化学习以及包括红队在内的严格评估）可确保遵守道德人工智能行为。

此外， Google通过为挖掘Gemma潜力的开发人员和研究人员提供免费积分来鼓励探索。 Google Cloud平台的新用户可以通过 Kaggle 和 Colab 等平台免费获得，还可以获得 300 美元的信用额度，而符合条件的研究人员可以申请高达 50 万美元的项目资金。

Google团队期望Gemma能够推动无数的研究途径，并为有益的应用奠定基础，因此热切地期待 AI 社区与Gemma的互动中将涌现出新的功能。在这个蓬勃发展的环境中，像AppMaster这样强大的no-code平台的解决方案有望简化 Web、移动和后端解决方案的创建，证明了此类进步所固有的变革潜力。