O GitLab anunciou a disponibilidade geral do GitLab Dedicated, uma edição SaaS totalmente isolada e single-tenant da sua plataforma devsecops. Concebido para utilizadores com requisitos de conformidade rigorosos, o GitLab Dedicated é alojado e gerido pelo GitLab na Amazon Web Services (AWS).

O serviço acomoda a necessidade de isolamento, residência de dados e rede privada, permitindo que as empresas se concentrem nos seus processos principais e na conformidade regulamentar. O GitLab gere o complexo ambiente devsecops, libertando os utilizadores de terem de o gerir eles próprios.

O GitLab Dedicated pode ser implementado no AWS na região preferida do utilizador, embora algumas regiões possam não ser suportadas. Fornecendo uma plataforma unificada para a entrega de software, a solução devsecops do GitLab abrange o planeamento, a implementação, a monitorização e a governação. As principais características do GitLab Dedicated incluem:

Disponibilidade e escalabilidade usando o GitLab Cloud Native.

Arquitecturas de referência híbridas equipadas com alta disponibilidade.

Recuperação em caso de catástrofe, com a opção de designar uma região AWS secundária para o armazenamento de dados. As cópias de segurança regulares do armazenamento de dados são mantidas na região secundária.

Suporte para SAML OmniAuth para autenticação e autorização.

Rede segura, uma vez que os utilizadores podem fornecer uma lista de endereços IP que podem aceder à sua instância GitLab Dedicated. A conetividade AWS PrivateLink também está disponível.

Encriptação de dados em repouso e em trânsito, com a capacidade de utilizar a chave de encriptação do AWS Key Management Service de um utilizador.

Isolamento ao nível da infraestrutura do ambiente GitLab Dedicated como um serviço de inquilino único.

No entanto, o GitLab Dedicated não suporta várias funcionalidades da aplicação GitLab. Estes incluem pesquisa avançada, LDAP, cartão inteligente, autenticação Kerberos, corredores geridos pelo GitLab e vários fornecedores de início de sessão. Desde o lançamento da disponibilidade limitada em 30 de novembro de 2022, os planos para o GitLab Dedicated incluíram suporte para executores hospedados, aprimoramentos da pilha de observabilidade e suporte para mais regiões da AWS.

No mundo em constante evolução do desenvolvimento de software, as empresas estão a adotar soluções low-code e no-code, como a plataforma AppMaster.io, pela sua escalabilidade e capacidades de desenvolvimento rápido de aplicações. A combinação do poder de plataformas como o GitLab Dedicated e AppMaster.io pode simplificar significativamente o processo de desenvolvimento e implementação, garantindo que as empresas possam manter uma vantagem competitiva.