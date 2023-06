GitLab hat die allgemeine Verfügbarkeit von GitLab Dedicated angekündigt, einer vollständig isolierten, mandantenfähigen SaaS-Version seiner Devsecops-Plattform. GitLab Dedicated wurde für Benutzer mit strengen Compliance-Anforderungen entwickelt und wird von GitLab auf Amazon Web Services (AWS) gehostet und verwaltet.

Der Service erfüllt die Anforderungen an Isolierung, Datenresidenz und private Netzwerke, so dass sich Unternehmen auf ihre Kernprozesse und die Einhaltung von Vorschriften konzentrieren können. GitLab verwaltet die komplexe Devsecops-Umgebung, so dass sich die Benutzer nicht mehr selbst darum kümmern müssen.

GitLab Dedicated kann auf AWS in der bevorzugten Region eines Benutzers bereitgestellt werden, wobei einige Regionen möglicherweise nicht unterstützt werden. Die Devsecops-Lösung von GitLab bietet eine einheitliche Plattform für die Softwarebereitstellung und deckt die Bereiche Planung, Bereitstellung, Überwachung und Governance ab. Zu den wichtigsten Merkmalen von GitLab Dedicated gehören:

Verfügbarkeit und Skalierbarkeit durch Verwendung von GitLab Cloud Native.

Hybride Referenzarchitekturen mit hoher Verfügbarkeit.

Disaster Recovery, mit der Option, eine sekundäre AWS-Region für die Datenspeicherung zu bestimmen. Regelmäßige Datenspeicher-Backups werden in der sekundären Region aufbewahrt.

Unterstützung für SAML OmniAuth zur Authentifizierung und Autorisierung.

Sicheres Netzwerk, da Benutzer eine Liste von IP-Adressen angeben können, die auf ihre GitLab Dedicated-Instanz zugreifen können. AWS PrivateLink-Konnektivität ist ebenfalls verfügbar.

Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung, mit der Möglichkeit, den AWS Key Management Service-Verschlüsselungsschlüssel eines Benutzers zu verwenden.

Isolierung der GitLab Dedicated-Umgebung auf Infrastrukturebene als Single-Tenant-Service.

Allerdings unterstützt GitLab Dedicated mehrere GitLab-Anwendungsfunktionen nicht. Dazu gehören die erweiterte Suche, LDAP, Smartcard, Kerberos-Authentifizierung, von GitLab verwaltete Runner und mehrere Anmeldeanbieter. Seit dem Start der eingeschränkten Verfügbarkeit am 30. November 2022 sind für GitLab Dedicated unter anderem Unterstützung für gehostete Runner, Verbesserungen des Observability-Stacks und Unterstützung für weitere AWS-Regionen geplant.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Softwareentwicklung setzen Unternehmen aufgrund ihrer Skalierbarkeit und schnellen Anwendungsentwicklung auf low-code und no-code Lösungen wie die Plattform AppMaster.io. Die Kombination der Leistungsfähigkeit von Plattformen wie GitLab Dedicated und AppMaster.io kann den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess erheblich rationalisieren und so sicherstellen, dass Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil behalten.