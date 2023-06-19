Компания GitLab объявила о доступности GitLab Dedicated, полностью изолированной, однопользовательской SaaS-версии своей платформы devsecops. Разработанная для пользователей со строгими требованиями к соответствию нормативным требованиям, GitLab Dedicated размещается и управляется компанией GitLab на Amazon Web Services (AWS).

Услуга обеспечивает изоляцию, хранение данных и создание частных сетей, позволяя предприятиям сосредоточиться на основных процессах и соблюдении нормативных требований. GitLab управляет сложной средой devsecops, освобождая пользователей от необходимости заниматься этим самостоятельно.

GitLab Dedicated может быть развернут на AWS в предпочтительном для пользователя регионе, хотя некоторые регионы могут не поддерживаться. Предоставляя единую платформу для доставки программного обеспечения, решение GitLab devsecops охватывает планирование, развертывание, мониторинг и управление. Ключевые особенности GitLab Dedicated включают:

Доступность и масштабируемость благодаря использованию GitLab Cloud Native.

Гибридные эталонные архитектуры с высокой доступностью.

Аварийное восстановление с возможностью назначения вторичного региона AWS для хранения данных. Регулярные резервные копии хранилища данных хранятся во вторичном регионе.

Поддержка SAML OmniAuth для аутентификации и авторизации.

Безопасное сетевое взаимодействие, поскольку пользователи могут предоставить список IP-адресов, которые могут получить доступ к их экземпляру GitLab Dedicated. Также доступно подключение AWS PrivateLink.

Шифрование данных в состоянии покоя и при передаче с возможностью использования пользовательского ключа шифрования AWS Key Management Service.

Изоляция среды GitLab Dedicated на уровне инфраструктуры в качестве однопользовательской услуги.

Однако GitLab Dedicated не поддерживает несколько функций приложения GitLab. К ним относятся расширенный поиск, LDAP, смарт-карта, аутентификация Kerberos, управляемые GitLab бегуны и несколько провайдеров входа. С момента запуска ограниченной доступности 30 ноября 2022 года в планы GitLab Dedicated входит поддержка управляемых бегунов, усовершенствование стека наблюдаемости и поддержка большего числа регионов AWS.

В постоянно развивающемся мире разработки программного обеспечения компании используют решения low-code и no-code, такие как платформа AppMaster.io, благодаря их масштабируемости и возможности быстрой разработки приложений. Сочетание возможностей таких платформ, как GitLab Dedicated и AppMaster.io, позволяет значительно упростить процесс разработки и развертывания, обеспечивая предприятиям конкурентное преимущество.