GitLab, devsecops platformunun tamamen yalıtılmış, tek kiracılı bir SaaS sürümü olan GitLab Dedicated'in genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Katı uyumluluk gereksinimleri olan kullanıcılar için tasarlanan GitLab Dedicated, Amazon Web Services (AWS) üzerinde GitLab tarafından barındırılır ve yönetilir.

Hizmet, izolasyon, veri yerleşimi ve özel ağ oluşturma ihtiyacını karşılayarak işletmelerin temel süreçlerine ve mevzuat uyumluluğuna konsantre olmalarını sağlar. GitLab, karmaşık devsecops ortamını yöneterek kullanıcıları kendilerinin halletme zorunluluğundan kurtarır.

GitLab Dedicated, bazı bölgeler desteklenmese de kullanıcının tercih ettiği bölgede AWS üzerinde dağıtılabilir. Yazılım teslimi için birleşik bir platform sağlayan GitLab'ın devsecops çözümü, planlama, devreye alma, izleme ve yönetişimi kapsar. GitLab Dedicated'ın temel özellikleri şunları içerir:

GitLab Cloud Native kullanarak kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik.

Yüksek kullanılabilirlik ile donatılmış hibrit referans mimarileri.

Veri depolama için ikincil bir AWS bölgesi belirleme seçeneği ile olağanüstü durum kurtarma. Düzenli veri deposu yedekleri ikincil bölgede tutulur.

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme için SAML OmniAuth desteği.

Kullanıcılar GitLab Dedicated örneklerine erişebilen IP adreslerinin bir listesini sağlayabildikleri için güvenli ağ. AWS PrivateLink bağlantısı da mevcuttur.

Bir kullanıcının AWS Key Management Service şifreleme anahtarını kullanma özelliğiyle bekleyen ve aktarılan verilerin şifrelenmesi.

Tek kiracılı bir hizmet olarak GitLab Dedicated ortamının altyapı düzeyinde yalıtımı.

Ancak GitLab Dedicated, çeşitli GitLab uygulama özelliklerini desteklemez. Bunlar, gelişmiş arama, LDAP, akıllı kart, Kerberos kimlik doğrulaması, GitLab tarafından yönetilen çalıştırıcılar ve çoklu oturum açma sağlayıcılarını içerir. 30 Kasım 2022'de sınırlı kullanılabilirlik lansmanından bu yana, GitLab Dedicated planları arasında barındırılan çalıştırıcılar için destek, gözlemlenebilirlik yığını geliştirmeleri ve daha fazla AWS bölgesi için destek yer alıyor.

Sürekli gelişen yazılım geliştirme dünyasında şirketler, ölçeklenebilirlikleri ve hızlı uygulama geliştirme yetenekleri nedeniyle AppMaster.io platformu gibi low-code ve no-code çözümleri benimsiyor. GitLab Dedicated ve AppMaster.io gibi platformların gücünü birleştirmek, geliştirme ve devreye alma sürecini önemli ölçüde düzene sokarak işletmelerin rekabet avantajını korumasını sağlayabilir.