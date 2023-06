GitLab a annoncé la disponibilité générale de GitLab Dedicated, une édition SaaS entièrement isolée et à locataire unique de sa plateforme devsecops. Conçue pour les utilisateurs ayant des exigences strictes en matière de conformité, GitLab Dedicated est hébergée et gérée par GitLab sur Amazon Web Services (AWS).

Le service répond aux besoins d'isolation, de résidence des données et de réseau privé, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leurs processus de base et sur la conformité aux réglementations. GitLab gère l'environnement complexe de devsecops, ce qui évite aux utilisateurs d'avoir à s'en occuper eux-mêmes.

GitLab Dedicated peut être déployé sur AWS dans la région préférée de l'utilisateur, bien que certaines régions puissent ne pas être prises en charge. Fournissant une plateforme unifiée pour la livraison de logiciels, la solution devsecops de GitLab couvre la planification, le déploiement, la surveillance et la gouvernance. Les principales caractéristiques de GitLab Dedicated sont les suivantes :

Disponibilité et évolutivité grâce à l'utilisation de GitLab Cloud Native.

Architectures de référence hybrides dotées d'une haute disponibilité.

Reprise après sinistre, avec la possibilité de désigner une région AWS secondaire pour le stockage des données. Des sauvegardes régulières du magasin de données sont conservées dans la région secondaire.

Prise en charge de SAML OmniAuth pour l'authentification et l'autorisation.

Réseau sécurisé, car les utilisateurs peuvent fournir une liste d'adresses IP qui peuvent accéder à leur instance GitLab Dedicated. La connectivité AWS PrivateLink est également disponible.

Chiffrement des données au repos et en transit, avec la possibilité d'utiliser la clé de chiffrement AWS Key Management Service de l'utilisateur.

Isolation au niveau de l'infrastructure de l'environnement GitLab Dedicated en tant que service à locataire unique.

Cependant, GitLab Dedicated ne prend pas en charge plusieurs fonctionnalités de l'application GitLab. Celles-ci incluent la recherche avancée, LDAP, la carte à puce, l'authentification Kerberos, les runners gérés par GitLab et les fournisseurs de connexion multiples. Depuis le lancement de sa disponibilité limitée le 30 novembre 2022, les plans pour GitLab Dedicated ont inclus la prise en charge des runners hébergés, des améliorations de la pile d'observabilité, et la prise en charge de plus de régions AWS.

Dans le monde en constante évolution du développement de logiciels, les entreprises adoptent les solutions low-code et no-code, comme la plateforme AppMaster.io, pour leur évolutivité et leurs capacités de développement rapide d'applications. La combinaison de la puissance de plateformes telles que GitLab Dedicated et AppMaster.io permet de rationaliser considérablement le processus de développement et de déploiement, garantissant ainsi aux entreprises un avantage concurrentiel.