أعلن GitLab عن التوافر العام لـ GitLab Dedicated ، وهو إصدار SaaS منعزل تمامًا ومستأجر واحد من منصة devsecops الخاصة بهم. تم تصميم GitLab Dedicated للمستخدمين مع متطلبات الامتثال الصارمة ، ويتم استضافته وإدارته بواسطة GitLab على Amazon Web Services (AWS) .

تستوعب الخدمة الحاجة إلى العزل وإقامة البيانات والشبكات الخاصة ، مما يسمح للشركات بالتركيز على عملياتها الأساسية والامتثال التنظيمي. يدير GitLab بيئة devsecops المعقدة ، مما يحرر المستخدمين من الاضطرار إلى التعامل معها بأنفسهم.

يمكن نشر GitLab Dedicated على AWS في المنطقة المفضلة للمستخدم ، على الرغم من أن بعض المناطق قد لا تكون مدعومة. من خلال توفير نظام أساسي موحد لتسليم البرامج ، يغطي حل devsecops من GitLab التخطيط والنشر والمراقبة والحوكمة. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج GitLab المخصص ما يلي:

التوافر وقابلية التوسع باستخدام GitLab Cloud Native.

معماريات مرجعية هجينة مجهزة بتوافر عالي.

التعافي من الكوارث ، مع خيار تعيين منطقة AWS ثانوية لتخزين البيانات. يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية من مخزن البيانات المنتظم في المنطقة الثانوية.

دعم SAML OmniAuth للمصادقة والتفويض.

شبكة آمنة ، حيث يمكن للمستخدمين توفير قائمة بعناوين IP التي يمكنها الوصول إلى مثيل GitLab المخصص الخاص بهم. يتوفر اتصال AWS PrivateLink أيضًا.

تشفير البيانات في وضع التخزين والنقل ، مع القدرة على استخدام مفتاح تشفير AWS Key Management Service الخاص بالمستخدم.

عزل مستوى البنية التحتية لبيئة GitLab المخصصة كخدمة مستأجر واحد.

ومع ذلك ، لا يدعم GitLab Dedicated العديد من ميزات تطبيق GitLab. يتضمن ذلك البحث المتقدم ، و LDAP ، والبطاقة الذكية ، ومصادقة Kerberos ، والمشغلين المدارين بواسطة GitLab ، وموفري تسجيل الدخول المتعددين. منذ إطلاقه المحدود في 30 نوفمبر 2022 ، تضمنت خطط GitLab Dedicated دعمًا للعدائين المستضافين ، وتعزيزات مكدس المراقبة ، ودعم المزيد من مناطق AWS.

في عالم تطوير البرمجيات الذي يتطور باستمرار ، تتبنى الشركات حلولًا low-code no-code ، مثل منصة AppMaster.io ، لقابليتها للتوسع وقدرات تطوير التطبيقات السريعة. يمكن أن يؤدي الجمع بين قوة الأنظمة الأساسية مثل GitLab Dedicated و AppMaster.io إلى تبسيط عملية التطوير والنشر بشكل كبير ، مما يضمن قدرة الشركات على الحفاظ على ميزة تنافسية.