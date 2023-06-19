GitLab宣布GitLab Dedicated全面上市，这是他们的devsecops平台的一个完全隔离的单用户SaaS版本。GitLab Dedicated专为有严格合规要求的用户设计，由GitLab在亚马逊网络服务（AWS）上托管和管理。

该服务满足了隔离、数据驻留和私有网络的需求，使企业能够专注于其核心流程和监管合规。GitLab管理复杂的devsecops环境，使用户不必自己处理。

GitLab Dedicated可以部署在用户首选地区的AWS上，尽管有些地区可能不支持。GitLab的devsecops解决方案为软件交付提供了一个统一的平台，涵盖了规划、部署、监控和治理。GitLab Dedicated的主要特点包括：

通过使用GitLab Cloud Native实现可用性和可扩展性。

混合参考架构配备了高可用性。

灾难恢复，可选择指定一个辅助的AWS区域进行数据存储。定期的数据存储备份被保存在第二区域。

支持SAML OmniAuth的认证和授权。

安全联网，因为用户可以提供一个可以访问其GitLab专用实例的IP地址列表。也可以使用AWS PrivateLink连接。

对静态和传输中的数据进行加密，可以使用用户的AWS密钥管理服务的加密密钥。

GitLab Dedicated环境作为一个单租户服务的基础设施级隔离。

然而，GitLab Dedicated并不支持GitLab的一些应用功能。这些功能包括高级搜索、LDAP、智能卡、Kerberos认证、GitLab管理的运行器和多个登录提供者。自2022年11月30日推出有限可用性以来，GitLab Dedicated的计划包括支持托管运行器、可观察性堆栈的增强以及对更多AWS地区的支持。

在不断发展的软件开发领域，企业正在采用low-code 和no-code 解决方案，如AppMaster.io 平台，因为它们具有可扩展性和快速应用开发能力。结合GitLab Dedicated和AppMaster.io 等平台的力量，可以大大简化开发和部署过程，确保企业能够保持竞争优势。