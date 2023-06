GitLab ha annunciato la disponibilità generale di GitLab Dedicated, un'edizione SaaS single-tenant completamente isolata della sua piattaforma devsecops. Progettato per gli utenti con requisiti di conformità rigorosi, GitLab Dedicated è ospitato e gestito da GitLab su Amazon Web Services (AWS).

Il servizio soddisfa le esigenze di isolamento, residenza dei dati e rete privata, consentendo alle aziende di concentrarsi sui processi principali e sulla conformità normativa. GitLab gestisce il complesso ambiente devsecops, liberando gli utenti dalla necessità di gestirlo autonomamente.

GitLab Dedicated può essere distribuito su AWS nella regione preferita dall'utente, anche se alcune regioni potrebbero non essere supportate. Fornendo una piattaforma unificata per la distribuzione del software, la soluzione devsecops di GitLab copre la pianificazione, la distribuzione, il monitoraggio e la governance. Le caratteristiche principali di GitLab Dedicated includono:

Disponibilità e scalabilità grazie a GitLab Cloud Native.

Architetture di riferimento ibride dotate di alta disponibilità.

Disaster recovery, con la possibilità di designare una regione AWS secondaria per l'archiviazione dei dati. I backup regolari dell'archivio dati vengono conservati nella regione secondaria.

Supporto di SAML OmniAuth per l'autenticazione e l'autorizzazione.

Rete sicura, in quanto gli utenti possono fornire un elenco di indirizzi IP che possono accedere alla loro istanza GitLab Dedicated. È disponibile anche la connettività AWS PrivateLink.

Crittografia dei dati a riposo e in transito, con la possibilità di utilizzare la chiave di crittografia AWS Key Management Service dell'utente.

Isolamento a livello di infrastruttura dell'ambiente GitLab Dedicated come servizio single-tenant.

Tuttavia, GitLab Dedicated non supporta diverse funzionalità delle applicazioni GitLab. Tra queste, la ricerca avanzata, l'autenticazione LDAP, smart card e Kerberos, i runner gestiti da GitLab e i provider di login multipli. Dal lancio della disponibilità limitata, avvenuto il 30 novembre 2022, i piani per GitLab Dedicated includono il supporto per i runner ospitati, miglioramenti dello stack di osservabilità e il supporto per altre regioni AWS.

Nel mondo in costante evoluzione dello sviluppo software, le aziende adottano low-code e no-code soluzioni, come la piattaforma AppMaster.io, per la loro scalabilità e le capacità di sviluppo rapido delle applicazioni. Combinando la potenza di piattaforme come GitLab Dedicated e AppMaster.io è possibile snellire in modo significativo il processo di sviluppo e distribuzione, garantendo alle aziende un vantaggio competitivo.